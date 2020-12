Varios receptores de la Sputnik V revelan su nivel de anticuerpos tras la vacunación

Los inoculados, consultados por Sputnik, recibieron la vacuna fuera de las pruebas posteriores al registro, por lo que se excluyó la introducción de placebo. Se hicieron pruebas de anticuerpos tres semanas después de la segunda inyección, precisamente este periodo fue recomendado por Alexandr Guíntsburg, director del Centro Gamaleya.

Los resultados de las pruebas mostraron que el nivel de anticuerpos IgG del primer vacunado fue de 40,74 unidades por mililitro con una norma de 10,00, el segundo 20,00 por mililitro, y el tercero 14,60. Las tres pruebas se hicieron con el mismo sistema.

En otras dos pruebas, hechas con otros sistemas, el nivel de anticuerpos fue decon una norma de 1,1 y la otra decon una norma de 0,8.

"Ahora ya hemos registrado un número bastante grande de sistemas de prueba de anticuerpos. La mayor desventaja de estos equipos es que hasta ahora no podemos comparar los resultados obtenidos en diferentes sistemas de prueba entre sí, porque todavía no hay normas comunes", comentó a Sputnik Elena Tivánova, jefa del departamento de medicina de laboratorio y promoción de los servicios de laboratorio del Instituto Central de Investigación de Epidemiología de Rusia.

Uno de los vacunados también dijo que tres semanas después de la vacunación, sus anticuerpos estaban ligeramente por encima de la norma, pero unos días después se redujeron casi a la mitad.

La jefa de Rospotrebnadzor, Ana Popova, declaró que incluso si el nivel de anticuerpos contra el coronavirus cae, no significa que la persona no esté protegida, puesto que tiene células de memoria inmunológica, que pueden empezar a producir anticuerpos de nuevo en caso de que sea necesario.

Otros dos receptores de la vacuna, consultados por la agencia, no desarrollaron anticuerpos después de la vacunación. Sin embargo, el análisis provisional de los datos del estudio clínico de la vacuna Sputnik V muestra su eficacia por encima del 95% en el día 42 después de la primera vacunación.

Ksenia Nabátkina, corresponsal de la edición en ruso de Sputnik que también se vacunó contra el Covid-19, dijo que su nivel de anticuerpos es uno de los más altos si se compara con el de sus compañeros de trabajo.

"Me siento más segura porque hay una protección. Aunque debería comprobar cuántos anticuerpos quedan. Pero recomendaría a las personas cercanas que se vacunen. Mi madre todavía no se ha decidido, pero mi padre ya me ha preguntado si podrá vacunarse si viene a Moscú", dijo.

El pasado 11 de agosto Rusia registró la primera vacuna contra el COVID-19, llamada Sputnik V y desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa.

El fármaco usa dos vectores diferentes basados en el adenovirus humano, lo que permite una respuesta inmune más fuerte y prolongada que las vacunas basadas en un mismo vector para dos dosis, según los desarrolladores. Se deben administrar dos dosis para generar una respuesta inmune.