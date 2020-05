Explican en España cómo aplicarse gel hidroalcohólico y no prenderse fuego en el intento

Se trata de evitar riesgos debido al mal uso de un producto que en realidad es inflamable y no siempre ofrece pautas claras a tal efecto en su etiquetado, dado que unas marcas lo comercializan como biocida y otras como cosmético. Desde el Ministerio de Sanidad se ofrecen consejos para su correcta utilización, como no fumar durante su aplicación.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha lanzado una serie de recomendaciones para hacer un buen uso de este producto, de amplia demanda en tiempos de pandemia.

🔵 La @AEMPSGOB publica consejos de uso y conservación adecuada de geles y soluciones hidroalcohólicas. 👐🚿



➕ Se establecen también los elementos imprescindibles del etiquetado de estos productos, así como su interpretación.



🔗 https://t.co/HGg3FkmIgL pic.twitter.com/YSLZ6m1UGu — AEMPS (@AEMPSGOB) May 27, 2020

Desde la AEMPS se recuerda que estos geles son "inflamables, por tener un alto porcentaje de etanol". En consecuencia, avisa, se debedespués de utilizarlos, así como en los lugares donde estén almacenados. La agencia también alude a la naturaleza "biocida" de estos preparados, por lo que su etiquetado debe indicar los riesgos que su uso entraña "de manera fácilmente identificable", al igual que las instrucciones para su aplicación. "Los biocidas deben incluir en su etiquetado la clasificación 'CLP' conforme al Reglamento 1272/2008 si alguno de sus ingredientes o una mezcla de ellos pueden ser clasificados como peligrosos", reza en su explicación, que complementa con la necesidad de incluir consejos para conjurar los posibles riesgos.

La presencia de alcohol en los geles hidroalcohólicos de tipo cosmético es variable, por lo que su etiquetado no tiene por qué incluir tal información. En vista de ello, la AEMPS recomienda seguir las mismas precauciones que con los geles o soluciones hidroalcohólicos de naturaleza biocida, para lo que ha elaborado una serie de consejos para su correcta manipulación y conservación:

― Evitar aplicar geles y soluciones hidroalcohólicas en zonas sensibles o dañadas de la piel o mucosas.

― Mantener los geles y soluciones hidroalcohólicas siempre alejadas de focos de calor como pueden ser superficies calientes, exposición solar directa, llamas abiertas, chispas o cualquier fuente de ignición.

― Evitar fumar inmediatamente después de usar estos geles o soluciones o en lugares donde estén almacenados.

― Almacenar en un lugar bien ventilado y fresco, evitando espacios donde se produzcan cambios de temperatura importantes.

― En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua durante varios minutos. Si la irritación permanece, consultar con un médico.

― En caso de ingestión, llamar inmediatamente al Servicio de Información Toxicológica o acudir a un médico de urgencia.

¿En serio? No jodas. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️



La Agencia de Medicamentos recomienda no fumar tras usar gel hidroalcohólico https://t.co/IfhqrMZKip vía @20m pic.twitter.com/Lt5o4pz0fo — MigueldeIbiza (@MigueldeIbiza) May 26, 2020

Recordamos que la demanda de geles hidroalcohólicos se disparó desde el inicio de la pandemia en España, quedando sus existencias agotadas con rapidez en las farmacias. Sus características inflamables también han servido de base para la difusión de noticias falsas sobre su explosividad, pero no es posible que un bote estalle tras su exposición al sol. Por otra parte, sus propiedades virucidas frente al virus SARS-CoV-2 no están del todo claras, pues no hay investigaciones al respecto de su efectividad real.