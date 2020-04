El minucioso protocolo que debe seguir el personal de salud para protegerse del COVID-19

En Argentina la pandemia de COVID-19 todavía no ha colapsado los servicios sanitarios, pero los profesionales de la salud se preparan para el pico de contagios, que se estima será a fines de mayo o principios de junio. Te explicamos, paso a paso, cuáles son los recaudos que están tomando quienes están en la primera línea de exposición.

Una técnica en fisiología respiratoria de un importante hospital argentino contó a Sputnik que se suspendieron todos los procedimientos quirúrgicos programados y la mayoría del personal técnico y de enfermería quedó a disposición. Otra de las medidas que tomó la institución fue impartir capacitaciones para enfrentar la congestión de los servicios de salud y las tremendas exigencias que esto impondrá, sea en terapia intensiva o en cualquier otro sector de la atención.

​El hospital siguió las recomendaciones para el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) elaborado por el Ministerio de Salud argentino para evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones o piel no intacta de los pacientes. Lo fundamental, opinó la funcionaria consultada por Sputnik, es cuidar al personal médico y auxiliar para evitar un contagio que diezme los recursos para atender la crisis.

Protocolo de protección médica

El protocolo consta de varias medidas obligatorias para todo el personal sanitario y para todos los pacientes que requieran atención. Estas medidas comprenden:

la higiene de manos

higiene respiratoria

uso de equipos de protección personal según evaluación de riesgo

descarte seguro de materiales cortopunzantes

manejo adecuado del ambiente y de los residuos patológicos hospitalarios

esterilización y desinfección de dispositivos médicos y hospitalarios

limpieza del entorno hospitalario

​A su vez, el equipo de protección del personal de salud está categorizado en tres niveles según el tipo de contacto que tendrá con el paciente que se va a tratar, explicó la especialista. "Cualquier situación de contacto implica peligro de contagio", agregó.

El nivel uno es cuando se revisa a un paciente sospechoso y se lo interroga para saber si tuvo contacto con personas contagiadas, si ha estado en lugares con circulación del virus, si tiene síntomas. Para ello hay que tener tapabocas y camisolín.

El nivel dos de protección implica trabajar con guantes y barbijos quirúrgicos N95 (que son los recomendados por el tamaño de la partícula del virus), las antiparras para evitar el contacto con los ojos, y un camisolin hidrorrepelente, que es impermeable.

El nivel tres de protección está estipulado para quienes tengan que intubar y realizar otros procedimientos en cuidados intensivos. Consiste en un camisolín hemorrepelente para la sangre, el barbijo N95, antiparras selladas, guantes, y una escafandra que cubre toda la cara y se sujeta en la frente, como las que se usan para soldar.

La especialista explicó que "hay procedimientos en la terapia intensiva en donde se produce la aerosolización —cuando la partícula sale del paciente hacia afuera y puede entrar en contacto con quien lo está tratando—. Esto puede ser desde una intubación hasta prácticas como fibrobroncoscopias", contó la especialista. En esos casos el riesgo de contagio "es enorme".

El presidente de la Asociación Latinoamericana del Tórax, Gustavo Zabert, coincidió con la especialista y aseguró que "el mayor desafío es que no se contagie el personal que tiene que ejecutar los procedimientos". A su vez, señaló que aunque la intubación es un procedimiento que está "muy estandarizado y es relativamente simple", otro de los desafíos que enfrentan los prestadores de salud es enseñar a contrarreloj a personas que no están habituadas a realizarlo y no saben manejar respiradores.

La técnica argentina advierte que lo fundamental son los procedimientos para colocar y retirar los EPP según los protocolos establecidos. Por esa razón se está capacitando al personal para ponerse y quitarse los elementos de protección antes de que llegue el momento de actuar, ya sea en terapia intensiva, intermedia, en el piso, o en las salas que se han preparado para pacientes con síntomas leves, pero que están infectados igual.

"A veces los errores se cometen cuando hay pacientes con síntomas leves y uno se relaja en ciertas operatorias, por eso la capacitación es para no descuidarse en ningún momento y tener bien practicados todos los procedimientos del protocolo", agregó.

Por ahora, la situación es de calma, ya que todavía no se ha llegado al pico de contagios, que se espera para fines de mayo, pero la idea es prepararse para estar listos y enfrentar ese momento, cuando el virus se va a mezclar, además, con todas las enfermedades propias del invierno en el hemisferio sur.

Recomendaciones para enfermeros, camilleros y médicos

En la guía se indica que deben lavarse las manos antes y después del contacto con cada paciente. Además, se especifica que si se asiste a una persona que puede estar infectada o tiene COVID-19, debe hacerlo utilizando barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. A su vez, si una enfermera realiza un procedimiento que genere aerosoles, tiene que utilizar una mascarilla N95. En el caso de los médicos, también deberán utilizarla en caso de toma de hisopados, aspiración, intubación y broncoscopía.

Pasos a seguir para colocar los EPP

Lavarse las manos. Vestirse con el camisolín. Atarlo a la altura del cuello y cintura. Colocarse el barbijo común o con filtro. Ajustarlo en la nariz y deslizarlo sobre el mentón. Chequear que le quedó bien colocado. En caso de utilizar gafas, colocárselas. Por último ponerse los guantes por sobre el camisolín.

Pasos a seguir para retirar los EPP