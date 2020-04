Un cómico japonés explica cómo lavarse las manos con una canción que se hace viral

"I have a hand, I have a soap. Wash! Wash! Wash!" ("Tengo una mano, tengo un jabón. ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Limpia!", en español), canta el comediante Pikatoro mientras enseña cómo hay que lavarse las manos para evitar contagiarse de COVID-19. Al final de la grabación el artista urge a que todos "recen por la gente y la paz" y concluye que finalmente "venceremos" a la epidemia.

Este vídeo, titulado con el acrónimo de reza por la gente y la paz o PRAP (por sus siglas del inglés) ha acumulado más de 4,3 millones de visualizaciones en YouTube durante tan solo cuatro días tras su publicación.

"¡Hice esto con prisa para que sonrían y tengan las manos a salvo! ¡Lávalas! ¡Sonríe! ¡Protégelas! Vamos, gente, ¡que las lavemos! ¡A lavar! ¡A lavar!", escribió el comediante, cuyo nombre real es Kazuhito Kosaka.

a este llamamiento no se hizo esperar.

"Ahora no me aburro tanto mientras me lavo las manos. ¡Eres genial!", comentó el internauta KODOMOi.

"Esta canción tiene un gran ritmo. También podemos sentir sus habilidades vocales. El texto es muy simple pero expresa una inmensidad única de conceptos válidos como mil palabras (...) Buen trabajo, Pikatoro", elogió al comediante el youtuber Lorenzo Scoditti.