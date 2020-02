Expansión del coronavirus en España: "La letalidad será mínima"

Dos nuevos casos de contagio certificados en la madrugada del 26 al 27 de febrero en la provincia de Madrid y otro en Barcelona, elevan el número de infectados a 15 personas en el país ibérico. En el caso de Madrid ocasión, se trata de dos hombres ―de 78 y 50 años de edad, respectivamente, el primero en estado grave― que no viajaron a los países con mayores focos del virus y sin ningún vínculo aparente con grupos de riesgo.



Sumados al caso anteriormente revelado en la sureña ciudad de Sevilla, de idéntica característica local, revelan que el patógeno ha estado circulando por España sin ser detectado.

Ante una situación susceptible de cambiar substancialmente al paso de las horas, el Ministerio de Sanidad, en boca de Fernando Simón, jefe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (órgano que asume la gestión de este tipo de crisis), ha confirmado en rueda de prensa la cautela con la que hay que abordar la situación tanto en España como fuera de ella:

"A la espera de las investigaciones en Madrid y Andalucía, no hay transmisión comunitaria. Mientras tanto, planteamos las necesidades de preparación de los futuros escenarios. Son preparaciones genéricas, adaptándolas al coronavirus".

Un mensaje tranquilizador y a la par trufado de rigor, pues el máximo responsable ministerial también ha afirmado que "en cuestión de horas, es posible que tengamos que cambiar al siguiente escenario, que es el de mitigación".

Por un lado, Simón ha recalcado que a nivel global la tendencia es "muy favorable en China, donde ya está a la baja y reduce la exportación de casos". Por otro, señala que todavía no ha terminado la investigación de los dos últimos casos detectados cerca de la capital, que se encuentran aislados en el hospital de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

🔴 EN DIRECTO



Rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de @sanidadgob, Fernando Simón, tras la reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del #coronavirus. https://t.co/RC5s052BSi — Salud Pública (@SaludPublicaEs) February 27, 2020

La gestión del pánico

Ante una expansión del virus mediante pacientes asintomáticos cuyo control y seguimiento resultarían dificilísimos, la facultativa María del Mar Tomás, vocal de la junta directiva de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), señala que "es muy útil lo que está haciendo el sistema de salud británico, donde se ofrece un teléfono de contacto y ante la mínima sospecha de padecer los síntomas, un grupo sanitario se desplaza a tu casa y te toma muestras".

"La persona se queda en su casa, con lo que se evita la expansión".

Esta especialista explica que "no se puede saturar el sistema sanitario con casos leves, se puede hacer un diagnóstico mediante técnicas PCR [una herramienta de diagnosis en epidemiología], incluso permaneciendo en cuarentena en casa". No obstante subraya la dificultad, pues "está claro que puede haber casos asintomáticos que no cumplan estos requisitos".

En opinión de la doctora María del Mar Tomás todavía no cabe el alarmismo, por cuanto "de estos casos y casi todos los hospitales cuentan con tecnologías PCR de diagnosis", al margen de que un primer principio de aislamiento se puede realizar precozmente, previniendo la expansión del virus. "Pero hay que esperar, estas dos primeras semanas son críticas para contener el virus", concluye.

Y es que en una crisis de salud pública como esta, los plazos son difíciles de considerar. Porque, de acuerdo con Fernando Simón, "una cosa son los síntomas, y otra cosa es cuando esa persona acude al sistema sanitario", dijo, aludiendo a que la persona infectada en Sevilla empezó a mostrar los síntomas el día 13 de febrero, fue hospitalizada el 20 y aislada el 24. Y es que se necesita tiempo para establecer los casos:

"La letalidad será mínima, aunque la enfermedad producirá fallecidos, porque no es una enfermedad banal. Es algo no deseable, pero que entraría dentro de lo esperable", añadió.

Medidas de prevención

Según la doctora Tomás, la principal medida es "lavarse las manos adecuadamente entre 7 y 10 veces al día, después de toser y de cualquier contacto".



Con un desinfectante se mejora la eficacia, aunque esta especialista explica que "no hay estudios claros sobre qué tipo de desinfectante puede eliminar mejor el patógeno."

A los profesionales de la medicina les sorprende el hecho del alza de precios de las mascarillas a través de la venta online, pues en cualquier caso han de renovarse cada 24 o 48 horas y las de tipo quirúrgico no son eficaces en personas sanas. "La OMS dice que hay que cubrirse con el codo al estornudar, pero lo de lo las mascarillas es algo desmesurado, pagar tanto dinero por una cosa que te va a durar dos días. Es el miedo a lo desconocido", remata.

El factor tiempo

Es vital, pero también hay datos empíricos que invitan al optimismo. Como dice la microbióloga María del Mar Tomás:

"Mi experiencia es que los casos que hemos analizado han resultado todos negativos, y en mi hospital, aquí en Galicia, llevamos cuatro días analizando muchos, todos provenientes de Italia".

Según Fernando Simón, la propagación del virus se produce fundamentalmente a través de casos sintomáticos. "Pero lo que estamos viendo en Italia y está por ver en Sevilla, es que esa transmisión asintomática es algo más.



Una transmisión a partir de personas asintomáticas nos preocupa,. Pero no es la generalidad", argumentó.

Por ahora, las autoridades españolas señalan que el riesgo de contraer el virus es moderado en las zonas con contagios registrados, así como bajo en el resto del país. El Gobierno de España considera zonas de riesgo por el brote del coronavirus ―adonde recomienda a sus ciudadanos no desplazarse excepto en caso de necesidad― a los siguientes lugares: China, Corea del Sur, Singapur, Irán, Japón y las cuatro regiones de Italia afectadas por la epidemia.