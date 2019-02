¿Por qué en 2018 aumentaron los casos de sarampión, una enfermedad que ya no debería existir?

En 2018 en el mundo se notificaron 229.000 casos de sarampión, el doble que en 2017. La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en la importancia de la vacunación, y explica que "no es un problema aislado, ya que hay brotes extensos, grandes y crecientes". Sputnik habló con una infectóloga y te cuenta cuáles son las causas del aumento.

El sarampión es una "enfermedad infectocontagiosa muy transmisible por vía respiratoria, es decir, por la tos. (…) Da fiebre [y provoca] una erupción cutánea bastante característica, rinorrea, secreción por la nariz, ojos rojos", explicó a Sputnik Graciela Pérez Sartori, infectóloga, integrante de la Comisión Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública de Uruguay.

"El tema es que si bien la mayoría de los casos cursan sin complicaciones, algunos casos se complican con encefalitis, una infección al cerebro, puede dar ceguera, neumonía, otitis, es decir que algunos pocos casos pueden llegar a fallecer o quedar con secuelas muy importantes", advirtió.

Según la OMS, en 2018 se detectaron 83.000 casos de sarampión en Europa, de los cuales 53.000 fueron en Ucrania. En la región de las Américas, en 2018 hubo casi 17.000 casos.

La enfermedad totalmente prevenible con vacunación. Desde la OMS insisten en la importancia de las vacunas, que son "extremadamente seguras y muy eficaces". Por eso, Pérez Sartori considera que "es una lástima" que se haya constatado un aumento en el número de casos.

"A esta altura debería ser una enfermedad eliminada del planeta, el tema es que se ha fallado en la vacunación, sobre todo en algunos países europeos", señaló.

Pérez Sartori identificó dos posibles causas: para que el sarampión no se propague debe haber una "inmunidad rebaño", cuestión que se está agrietando debido al "quiebre" en la cobertura de vacunación que se está constatando en algunos países —segundo motivo—, principalmente europeos.

Según explicó, en los países europeos "la mayoría" de brotes de sarampión se dan porque hay "grupos antivacunas que están en contra de la vacunación", y al ser una enfermedad tan contagiosa, se extiende. "Se empieza a vacunar al año de edad —recordó Pérez Sartori—, entonces, por ejemplo, los niños de menos de un año no van a estar vacunados, y si hay uno del grupo que debería estar vacunado y no está, hay más chances de que se transmita".

Por cada caso que ocurra, en un ambiente donde la gente no esté vacunada, se dan entre 9 y 10 contagios, señala la OMS.

A su vez, la OMS plantea que en Europa "aumentó muchísimo la cantidad de casos de sarampión de un año al siguiente a pesar de haber aumentado la cobertura", dijo Pérez Sartori.

"El problema es que para que no hayan brotes, la cobertura debe ser mayor al 95%", y el viejo continente aún no llega a ese porcentaje. Esa es la "inmunidad rebaño".

Sin embargo, Pérez Sartori señaló que "en algunos sitios, si bien en general la cobertura está bastante cercana a ese 95%, hay grupos en particular que no están vacunados, o porque no se llega [a los territorios que habitan], o porque pertenecen a grupos antivacunas", hizo hincapié. "Eso favorece el progreso de esta enfermedad tan contagiosa", resumió.

En América "hay países que tienen brotes importantes, como Venezuela [donde se constataron casi 1.500 casos]. En los países migrantes hay un poco de quiebre en la vacunación. Hay otros países, como EEUU, que tienen sus grupos antivacunación, por eso está habiendo un brote importante de sarampión, y esto es por las personas que se niegan a vacunarse".

Respecto a la migración, Pérez Sartori aclaró que "la mayoría se da, sobre todo, por baja vacunación en el propio país. Es decir: si tu tienes migración pero tu población está bien vacunada, no van a haber brotes, los brotes se propagan y continúan porque encuentran un terreno fértil".

Katherine O'Brien, la directora de inmunización de la OMS, en conferencia de prensa explicó que "estamos retrocediendo en los progresos que se hicieron. Y no retrocedemos porque no tengamos las herramientas. Tenemos las herramientas para prevenir el sarampión. Estamos retrocediendo por el fracaso en la vacunación", concluyó.