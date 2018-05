¿Causa daños comer aguacate después de un coraje?

No comer aguacate después de hacer un coraje es una de las recomendaciones que las abuelas han pasado de generación en generación entre los mexicanos, sin embargo, el consumo de esta fruta trae más beneficios que perjuicios a la salud.

El dolor de estómago que se produce después de pasar un mal rato está asociado más bien, a un incremento de secreción de ácidos, por lo que consumir aguacate o cualquier otro alimento —antes o después— podría ocasionar algún malestar.

Cuando una persona se enoja, el organismo pasa por la misma situación que cuando se asusta: libera adrenalina principalmente, se dilata la pupila y aumenta la frecuencia cardiaca y respiratoria, explicó en entrevista con Notimex el egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Saucillo Alvares.

La ira es una respuesta del organismo ante una situación que nos hace sentir amenazados o que amenaza a alguien o algo que queremos. Cuando una persona experimenta este sentimiento, libera gran cantidad de adrenalina y, posteriormente, vienen los efectos de esa liberación. Por ejemplo, se vacía la vesícula biliar, es lo que comúnmente conocemos como "derramar bilis".

Saucillo Alvares detalló que al vaciar la vesícula, algunas personas tiene efectos nocivos por el hecho de mantener la bilis en el estómago, lo cual genera nauseas, vómito e inflamación del estómago.

"De ahí surgen mitos como comer bolillo para que recoja la bilis, y así disminuye la molestia que alguna gente puede llegar a tener cuando se enoja", apuntó el especialista.

Afirmó que sólo se trata de un mito, porque lo que sucede es que hay un cambio metabólico en el organismo. Es decir, detalló, que si una persona comió gran cantidad de grasa y se hace un coraje, la persona puede tener vómito o algún tipo de malestar estomacal.

"El sentirme mal cuando comí aguacate después de enojarme, no es una cuestión de causa y efecto", mencionó el médico al agregar que cuando la bilis se queda en el estómago, esta es digerida de manera normal a la hora de comer o hacer digestión, es una condición normal.

Aseguró que las dificultades vienen cuando las personas presentan una alta sensibilidad a la presencia de bilis, la cual genera molestias, diarrea, inflamación, vomito y náuseas, entre otras.

Por su parte, la nutrióloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ana Carolina Ibáñez, destacó que el aguacate es una grasa vegetal, que tiene múltiples beneficios al organismo.

"No hay ningún efecto, reacción alérgica a algún componente o ingrediente que tenga el aguacate y que pueda afectarnos a la salud cuando uno se enoja. No tiene nada que ver si consumes aguacate después de un coraje, no pasa nada" apuntó.

"Es más cuestión del mito o que a lo mejor a alguien le pasó y se corrió la voz", planteó.

La nutrióloga indicó que el aguacate tiene fibra y es considerado una grasa vegetal importante para un plan de alimentación o una dieta.

En comparación con los aceites que se venden preparados, el aguacate es una mejor opción, así como de consumir algún tipo de alimento frito o capeado, las cuales contienen grasas de otro tipo o saturadas.