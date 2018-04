Alfie Evans, el bebé cuya muerte sacudió la Justicia británica

El pequeño estuvo en el centro de una batalla legal en el Tribunal Supremo del Reino Unido.

Su padre, Tom Evans, escribió en Facebook: "Mi gladiador dejó su escudo y ganó sus alas… absolutamente desconsolado".

El papa Francisco de Roma, quien se interesó personalmente por el caso, tuiteó: "Estoy profundamente conmovido por la muerte del pequeño Alfie".I am deeply moved by the death of little Alfie. Today I pray especially for his parents, as God the Father receives him in his tender embrace.

— Pope Francis (@Pontifex) 28 de abril de 2018

Los padres del niño perdieron todas sus demandas legales y un fallo judicial permitió al hospital Alder Hey, de Liverpool, retirar la ventilación artificial de sus pulmones. Alfie llevaba entonces más de un año en un estado semivegetativo.

La campaña legal para evitar la desconexión, lanzada por Kate James y Tom Evans, atrajo una gran atención pública y mediática. El caso obtuvo apoyo internacional y el papa Francisco pidió que "les otorgaran su deseo de buscar nuevas formas de tratamiento" para el pequeño. Cientos de partidarios de los padres de Alfie, conocidos como el ejército de Alfie, lanzaron globos en un parque en homenaje al niño.

Los miembros del ejército de Alfie protestaron frente al hospital de Liverpool después de que se rechazara la propuesta del Tribunal de Apelaciones de mantener el soporte vital del niño. El 23 de abril, algunos manifestantes trataron de asaltar el centro sanitario y la Policía tuvo que bloquear la entrada.

El hospital de Alder Hey argumentó que continuar tratando al niño por una enfermedad desconocida sería "cruel, injusto e inhumano". El pequeño tenía una afección neurológica degenerativa que los médicos no habían podido diagnosticar con claridad.

Alfie, que nació en mayo de 2016, ingresó en un hospital por primera vez siete meses después, tras sufrir una serie de ataques de naturaleza desconocida.

Sus padres, que viven en Bootle, querían llevar al niño a un hospital italiano para valorar con otros médicos el diagnóstico y el posible tratamiento a seguir. No obstante, los sanitarios ingleses no se lo permitieron y consideraron que proseguir con el tratamiento "no era del interés de Alfie".