"La avería del Soyuz pueda haber sido resultado de un sabotaje"

"Se estableció que hubo un fallo del cartucho pirotécnico que abre la válvula del tanque de oxidante (…) Sin embargo, las causas no están claras: es posible que no se haya realizó el debido control antes del despegue, o que los chequeos no puedan detectar ese tipo de fallos y se requiera el desarrollo de métodos de control adicionales, o —lo que no está descartado como hipótesis por la comisión [investigadora]— que la avería pueda haber sido resultado de un sabotaje", dijo la fuente.

De acuerdo con otra fuente, el fallo de la válvula de drenaje provocó que un bloque lateral del cohete "rasgara la pared y los tanques" de la segunda etapa y causara una explosión.

La nave espacial Soyuz MS-10 con el ruso Alexéi Ovchinin y el estadounidense Nick Hague a bordo partió el 11 de octubre del cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Dos minutos después del despegue, durante la separación de la primera etapa, ocurrió un fallo en el lanzador Soyuz-FG, con la subsiguiente eyección de la cápsula recuperable que descendió en modo balístico y aterrizó cerca de la ciudad kazaja de Zhezkazgán.

Ambos tripulantes fueron evacuados de la cápsula en buenas condiciones, teniendo en cuenta las fuerzas gravitatorias que soportaron durante el descenso.

Las causas del fallo son investigadas por una comisión especial de Roscosmos que ha suspendido por ahora el envío de las naves tripuladas a la EEI.