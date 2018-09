Rusia espera que se haga uso de sus datos sobre el misil que derribó el MH17

"Todos los documentos se remitieron a Países Bajos, esperamos que el Equipo de Investigación Conjunto no solo tome nota de los datos revelados sino los utilice en su trabajo", afirmó Konashénkov.

© Sputnik / Vladimir Trefilov Defensa de Rusia presenta pruebas de que el Ejército de Ucrania derribó el MH17

Por su parte, el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma rusa, Alexandr Sherin, delclaró que es importante para Rusia que los familiares de las víctimas de la tragedia de MH17 sepan cuál es su postura.

"Lo más importante hoy es que los familiares de los fallecidos y los dirigentes de los países cuyos ciudadanos murieron oigan a Rusia", aseveró a Sputnik el parlamentario.

Sherin agregó que Rusia trata de mostrar cuál debe ser el procedimiento de la indagación y le pide a la otra parte que aplique el mismo enfoque en vez de acusar.

"Hemos presentado un manual que muestra cómo un punto de vista o unos argumentos se deben corroborar con datos y documentos concretos, y esto prueba una vez más la importancia que tiene para Rusia el prestigio y la reputación internacional", recalcó.

Según el parlamentario, algunos intentan aprovecharse de la tragedia para poner un ultimátum a Moscú.

El legislador insistió en que "no intentamos justificarnos, porque no tenemos nada que justificar, no tenemos nada que ver con esto".

El 17 de julio de 2014, un Boeing 777 de la compañía Malaysia Airlines que realizaba el vuelo MH17 de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil del sistema Buk cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania.

A bordo de la aeronave se encontraban 298 personas, en su mayoría holandeses; no hubo supervivientes.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Rusia: el MH17, Bábchenko y Skripal forman parte de la misma campaña de propaganda

El grupo de investigación conjunto (JIT por sus siglas en inglés), afirmó que el misil que derribó el avión había sido lanzado supuestamente desde un área controlada por las milicias de Donbás.

Según el informe del grupo, un centenar de personas estuvieron implicadas en el derribo, realizado por un misil Buk transportado de Rusia, que fue llevado de regreso al territorio ruso tras abatir la aeronave.

Rusia calificó de contradictorio el informe del equipo internacional de investigación sobre el caso MH17, al afirmar que no contiene pruebas.