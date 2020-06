Y las filas por combustible en Caracas fueron desapareciendo

En las denominadas estaciones premium, en las que el litro de gasolina cuesta 0,50 dólares, ya no es necesario pasar la noche, en menos de cinco minutos los conductores pueden echar gasolina.

"Finalmente es rápido, eso de las 24 horas me pareció acertado. Yo la semana pasada me negué a echar gasolina, porque mi papá hasta durmió en una estación de servicio para llenar su tanque, y hoy yo me llevé cinco minutos", dijo Milena Torquemada, de 32 años, en diálogo con Sputnik.

Pague primero

Lo que sí es obligatorio en las estaciones de servicio que cobran a precio internacional es pagar con dólares antes de surtir el tanque del vehículo.

"Tienes que pagar con dólares, y si vas a poner 25 litros te dicen que no tienen cambio, que tienes que pagar 30 dólares. Es decir, se quedan como 2,5 dólares de tu dinero", explicó a Sputnik Roberto Fuentes, de 38 años.

Uno de los militares encargados de la estación de servicio de la zona de Santa Eduvigis, que se identificó como "Carmona", al ser consultado sobre lo qué pasaba con la gasolina extra que los clientes habían pagado respondió: "La pierde, la gente debe estar muy segura de cuánto necesita antes de pagar".

Los bomberos de la estación mostraron su descontento ante esta forma de operar, y aseguraron que muchos usuarios se habían quejado.

"La gente se molesta con uno, pero nosotros no cobramos, los que cobran son otros", indicó el hombre, que prefirió no ser identificado, en referencia a los militares.

Los funcionarios que están en las estaciones de servicio que visitó Sputnik se niegan a cobrar la gasolina en la moneda nacional, a pesar de que cuentan con un datáfono, bajo el argumento de que el sistema es muy lento.

Sin embargo, en las estaciones de servicio subsidiadas sí se permite el pago en bolívares con tarjetas de débito de bancos del Estado, y también debe pagarse primero de acuerdo a la cantidad que desee echar en su auto.

Más rápido

Víctor Pérez, un chofer de 53 años, contó a Sputnik que echó gasolina subsidiada después de hacer una fila de hora, y se sintió aliviado de que el tiempo de espera haya disminuido.

"Hoy (8 de junio) fue rapidísimo, en una hora salí, la semana pasada me tocaba el miércoles (3 de junio), llegué ese día a las 5:00 y salí el jueves a las 19.00", contó Pérez.

Para el transporte público la espera también ha disminuido, especialmente para los que surten gasoil.

"Yo trabajé esta mañana y estoy echando gasoil, la cola fue de unos 40 minutos, pero ha sido más fluido que la semana pasada, porque están dando prioridad al transporte público. La semana pasada tuve que dar vueltas por todas partes porque no había gasoil", dijo Carlos Hernández, de 62 años, conductor del transporte público.

La mayoría de los entrevistados, tanto en estaciones premium como en las subsidiadas, dijeron sentirse más tranquilos con la reducción de las filas.

A finales del mes de mayo llegaron a Venezuela cinco buques iraníes cargados con gasolina. Este combustible vino a palear la crisis que se registró desde el pasado 16 de marzo en Caracas, cuando comenzaron a cerrar estaciones de servicio en todo el país ante la escasez.

En el interior del país la crisis por la gasolina empezó hace más de un año, pero se recrudeció con la llegada de la cuarenta.

Residentes de los estados Táchira (oeste) y Bolívar (sur), aseguraron a Sputnik que allí aún continúan interminables las filas, "pero al menos sabemos que hay gasolina, antes simplemente no había", dijo Antoni Márquez residente de la ciudad de Puerto Ordaz (estado Bolívar).

El Gobierno de Venezuela ha denunciado que la escasez de gasolina fue provocada por las sanciones de Estados Unidos que impedían a su país comprarla, así como adquirir diluyentes y repuestos para su elaboración.