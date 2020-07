Hugo Fattoruso: "Nosotros inocentemente quisimos imitar a los Beatles"

El 10 de julio se celebró el Día de los Beatles, en honor al regreso a Liverpool de la banda británica de rock el 10 de julio de 1964, luego de su gira estadounidense. Los Shakers fueron algo así como los Beatles latinoamericanos, con canciones en inglés y un estilo muy similar al de la banda británica más exitosa en la historia de la música.

"Nosotros inocentemente quisimos imitar a estos fenómenos, lo cual es imposible. Es como fabricar una Ferrari en el garaje de tu casa, no se puede. Tocamos por toda Sudamérica: en Venezuela, Bolivia, Perú, mucho en Argentina. Es bien raro que aquí en el Río de La Plata tuviera notoriedad un grupo como Los Shakers que no cantaba en el idioma local", dijo Fattoruso.

De la banda destacó dos canciones, recordadas hasta la actualidad: Never Never y Break It All. Con brutal honestidad aseguró que no representaban a la cultura local sino que fueron sólo una copia de The Beatles. Por eso, considera que su carrera como compositor comenzó luego de disolverse Los Shakers, de la que también formó parte su hermano Osvaldo Fattoruso.

"Después de que terminó el grupo comencé a proponer algo con Opa, Trío Fattoruso, el HA Dúo con Albana Barrocas, el dúo Dos Orientales con mi compañero japonés Yahiro Tomohiro y el Quinteto Barrio Sur, con una temática afromontevideana. Obviamente nos refugiamos en la fusión, aceptamos todas las corrientes y en mis composiciones existen temas muy simples y otros no tanto", añadió el músico uruguayo.

En cuanto a sus estilos musicales preferidos, afirmó que le gusta el bolero, el tango, la milonga, la chamarrita y "el ritmo de los tambores". En general, disfruta de la música folclórica regional y del resto del mundo.

"Escucho música de los Balcanes, de países árabes, de Japón, siempre música tradicional, la ciudadana no me interesa. Me conmueve la música regional, la que tiene raíz, la del Perú, la de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de la Amazonía ", indicó Fattoruso.

En 2019 el compositor de 77 años fue reconocido con el premio Grammy Latino a la excelencia musical por su trayectoria, convirtiéndose así en el segundo uruguayo en recibirlo junto a Rubén Rada.

