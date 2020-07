¿Quiénes son Los Shakers, los Beatles latinos? | Vídeos

Nombrar la increíble cantidad de bandas que fueron marcadas por la estética y el estilo beatle sería imposible. El grupo británico The Beatles ha sido escuchado por todos y se compara su fama a la de Jesucristo. Sea o no sea fanático de su música, no hay quien no conozca alguna canción o no ubique los nombres de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

CC0 / Estudios Fotograficos Olga Masa. Buenos Aires, Argentina. Los Shakers. Foto para el álbum "Rompan Todo (Break it All)" de 1965. Foto tomada en Argentina en 1965.

En el pequeño Uruguay, un grupo de cuatro jóvenes se tomó en serio su admiración por el cuarteto de Liverpool y logró producir un sonido que, de no conocerse el repertorio completo de The Beatles, puede confundirse fácilmente como canciones de la banda británica.

Vídeos de los Beatles latinos: ¡son iguales!

Se denominaron(sacudidores, en español) y aparecieron en 1964 en Montevideo, solo cuatro años después que el grupo británico. Hugo y Osvaldo Fattoruso, Roberto Pelín Capobianco y Carlos Caio Vila, aunque no precisamente con la misma distribución instrumental, eran en esos años los John, Paul, George y Ringo uruguayos.

Los trajes, los peinados, y las armonías de la primera época de The Beatles están presentes en toda la discografía de la banda uruguaya, que estuvo en actividad hasta 1968.

Y, para ti, ¿se parecen?