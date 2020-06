Claves para volver a correr después de meses de cuarentena

Uruguay, Perú, Colombia, Argentina y España son algunos de los países que permiten a sus ciudadanos salir a correr en espacios públicos, manteniendo el distanciamiento social. Pero, luego de meses de estar encerrados, hay que tomar ciertas precauciones al retomar la actividad física. Aunque las recomendaciones no son las mismas para todos.

"Es muy diferente porque la gente que ya corría antes, tanto a nivel muscular como cardiovascular, tiene el cuerpo acostumbrado a esa actividad a pesar del parón. Pero los que nunca lo han hecho, y el confinamiento les dio motivación para salir a correr , primero deben generar unos buenos cimientos", explicó el entrenador Antonio Pastor, conocido como Chiqui Trainer y creador de la empresa Personal Running en España.

Al principio se recomienda comenzar con sesiones cortas y lentas. Quienes ya corrían antes de la cuarentena pueden hacerlo por un máximo de media hora. Para los que nunca lo han hecho aconseja realizar lo que en running llaman la "técnica cacos", que implica combinar el correr con caminar. El objetivo es que a medida que avanzan los entrenamientos, disminuya el tiempo de la caminata.

"No podemos salir a correr todos los días porque el cuerpo lleva muchos meses parado y en el descanso está la mejora. Cuando estamos sin hacer la actividad el cuerpo actúa de esponja y absorbe todo el trabajo que hemos hecho. Lo ideal es dejar un par de días de descanso", añadió el entrenador español.

Para estos días de reposo recomienda los ejercicios de fortalecimiento , un complemento fundamental para el running. Es imprescindible trabajar el tren inferior y superior y el core para reforzar la musculatura y evitar, es decir, lesiones articulares, tendinosas y ligamentosas. Por último, los que nunca corrieron deberían realizarse un chequeo médico antes de empezar.

"Correr es una actividad apta para todo el mundo, no hay edad ni género. Pero debemos saber si estamos aptos a nivel médico. Todo el mundo debería pasar por un análisis clínico, llamado prueba de esfuerzo, para detectar si existe alguna cardiopatía. Eso no quiere decir que no se pueda correr pero sí que se deben monitorizar las pulsaciones", concluyó el director de Personal Running.