Cinco mitos sobre el deporte que te impiden estar en forma

Hacer deporte es necesario, pero duro, por eso a menudo buscamos pretextos para no hacerlo. Aquí te mostramos varios mitos sobre el deporte que a veces usamos para pasar una horita más en la cama o en el sofá. Los ha puesto sobre la mesa Julie Broderick, fisioterapeuta de Trinity College en Dublín (Irlanda).

1. El ejercicio debe durar 10 minutos o más para no ser una pérdida de tiempo

Recientemente se ha decidido que cualquier ejercicio está bien para la salud, no importa cuánto dure. Así que llevar a cabo tareas diarias activas, como llevar bolsas pesadas de la compra o trabajar en la casa o el jardín también mejora tu salud.

2. Soy demasiado viejo para hacer deporte

Intenta hacer pequeños ejercicios cada día, como subir unos cuantos tramos de escalera a una intensidad lo suficientemente alta como para dejarte un poco sin aliento, y hacerlo entre tres y cinco veces al día.

Las pruebas demuestran que el envejecimiento solo representa un problema cuando has alcanzado los 90. Mientras tanto, la fuerza y la masa muscular pueden aumentar incluso a una edad avanzada. Lo ideal sería incluir ejercicios aeróbicos, entrenamiento de equilibrio y fortalecimiento muscular después de los 65 años.

3. El ejercicio me hará adelgazar

Desgraciadamente, no adelgazas automáticamente tras hacer ejercicio. La actividad física debe combinarse con una dieta baja en calorías para una pérdida de peso más eficiente. Si comes mal, incluso los ejercicios físicos activos no van a servir para mucho.

4. Estoy embarazada, así que el ejercicio puede resultar peligroso

Las personas que quieren perder mucho peso (más del 5% de la masa corporal) pueden necesitar hacer más de 300 minutos de actividad a la semana para lograr su objetivo.

La actividad física de intensidad moderada es segura para las mujeres embarazadas que están sanas. Además, disminuye el riesgo de aumento excesivo de peso y de diabetes gestacional durante el embarazo. No representa peligro para el bebé.

5. Tengo una enfermedad crónica, por lo que debo evitar el ejercicio

Ser más activo beneficia a una serie de condiciones crónicas, incluyendo el cáncer, las enfermedades cardíacas y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay que ser tan activo como lo permite tu estado físico con unos 150 minutos de actividad moderada a la semana si es posible.