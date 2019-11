Golpe de Estado en Bolivia: racismo, religión e injerencia extranjera

El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue forzado a renunciar tras la presión recibida de las Fuerzas Armadas este domingo. Horas antes, la Organización de Estados Americanos (OEA) había hecho público un informe en el cual destacaba ciertas irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre. Pese a su llamado a realizar nuevas elecciones, el ahora exmandatario sufrió un golpe de Estado una vez que los militares y la policía le quitaron su apoyo. Minutos después, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y uno de los artífices del golpe, Luis Fernando Camacho, ingresó al Palacio de Gobierno custodiado por fuerzas del orden y depositó una biblia en el lugar. Sus comandos incendiaron casas, secuestraron gente y llegaron a atar a un árbol al director de un medio de comunicación

"Siempre ha denostado a Morales y a su gobierno. Representa a los sectores que plantearon la secesión de los departamentos de la Media Luna boliviana en 2008. Todo tiene su lógica. Su protagonismo ha desplazado a Mesa", agregó en relación con el liderazgo del plan que terminó por quitar a Morales del poder.

"Camacho es integrante de una familia con mucha tradición en Santa Cruz, con negocios vinculados al gas y otras actividades lucrativas. Tiene una fuerte presencia, allí gracias a su padre y su hermanastro, que aparecen incluso en negociados con los Panamá Papers, con cuentas denunciadas e influencia en Brasil. De hecho, se reunió en mayo de este año con el canciller brasileño Ernesto Araújo para conseguir algún apoyo. En Brasil circula la información de que ha recibido apoyo de ese país y de las iglesias evangélicas", destacó el periodista Gustavo Veiga.

La Casa Blanca aplaudió el golpe y la OEA se limitó a rechazar la "salida inconstitucional" de la crisis política. Los gobiernos de la región, en tanto, se dividieron entre aquellos que justificaron la renuncia forzada y los que advirtieron sobre el grave golpe institucional. Funcionarios y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron persecución y atentados contra su propiedad e integridad física.

Elecciones en España: "La estrategia del PSOE ha sido un tremendo desastre"

En El Alto, cerca de La Paz, fuerzas del orden reprimieron durante el lunes. "Se vive una tensión gravísima. Campesinos y otros sectores podrían bajar a La Paz. Son grupos grandes que no tienen una dirección política, sino una autoconvocatoria en contra del golpe. Cantan 'ahora sí, guerra civil' . Por segunda noche consecutiva, los vecinos iniciarán una vigilia de autoprotección aquí en El Alto", contó desde allí el periodista boliviano Roger Romero.

El presidente en funciones de España, el socialista Pedro Sánchez, ha quedado lejos de la mayoría absoluta en las segundas elecciones que el país europeo celebra este año. En las de este domingo 10 de noviembre obtuvo 120 bancas, tres menos que las conseguidas en abril donde había conseguido una relativa victoria. "Pero el PSOE y Unidas Podemos no fueron capaces de formar gobierno. Fue un error de cálculo bastante grosero de Sánchez y de su equipo, que no tomaron en cuenta que iba a salir la sentencia de Cataluña, lo cual generó unas violentas y masivas protestas, y eso fortaleció a la derecha y a la extrema derecha. Estamos, en un punto, peor que antes, porque ahora el PSOE y UP suman menos diputados", señaló Héctor Barbota, periodista de los medios Qué Pasa, Página/12 y Diario del Sur.

Barbota también se refirió al incremento de votos del conservador Partido Popular, que quedó segundo en el Parlamento, y de la extrema derecha de Vox que duplicó los escaños.

"España se encuentra con un panorama de extrema derecha convertida en tercera fuerza. Luego del procés es difícil que las fuerzas nacionalistas le den su respaldo a Sánchez. Creo que se resolverá con un acuerdo entre los grandes partidos. Si esto sucediera podría pasar algo muy peligroso: se le estaría dando el liderazgo de la oposición a la extrema derecha, a VOX, que salió tercero", sostuvo.

Por último, el periodista comparó el fenómeno de la ultraderecha española con la de la vecina Francia. "En Francia la derecha democrática hizo un cordón sanitario contra la extrema derecha. En este caso, el PP y Ciudadanos, que se ha desplomado, la han normalizado y han pactado con ellos en gobiernos regionales. Ese blanqueamiento les ha permitido presentarse al electorado como una fuerza más y obtener esa cosecha de votos. PP y Ciudadanos tienen responsabilidad en este auge de la extrema derecha, junto con el independentismo catalán que le ha dado aire", aseguró.

En el programa se informó a su vez acerca del discurso ofrecido, en libertad , por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el sindicato de los metalúrgicos en San Pablo; la segunda reunión del Grupo de Puebla en Buenos Aires, que congrega a líderes progresistas de la región, como Alberto Fernández, Ernesto Samper y Dilma Rousseff; y la propuesta de "congreso constituyente" del presidente de Chile, Sebastián Piñera, acordada con los partidos de su coalición conservadora.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.