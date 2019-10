La vuelta del peronismo: "Esta vez no bastará sólo con incentivar el consumo"

Argentina tendrá nuevo presidente a partir del 10 de diciembre, luego de que el candidato peronista Alberto Fernández se impusiera el domingo con el 48,1 por ciento de los votos frente al 40,4 por ciento del actual mandatario, Mauricio Macri, que buscaba la reelección. Sin embargo, la brecha entre los candidatos se redujo en relación con los resultados de las primarias celebradas en agosto pasado.

"El proyecto conservador tiene el liderazgo claro de Mauricio Macri, que va a seguir en el centro de la escena opositora a partir de diciembre de 2019", señaló Artemio López, sociólogo y director de la Consultora Equis.

Según López, el macrismo logró un caudal de votos interesante gracias a que "hubo un 5 por ciento más de participación respecto a los comicios anteriores; a que Macri acertó con su estrategia de polarización y corrió el discurso hacia la centroderecha además de interpelar a quienes no habían votado la vez anterior (en las PASO)". En esa misma línea, consideró que Fernández deberá lidiar con un escenario muy polarizado. "Podemos dar por cerrada la etapa de ascenso neoliberal , pero no hay que creer que lo que encabeza Macri es episódico, no va a pasar. La coyuntura, si bien creo que va a mejorar, no será suficiente para dañar ese liderazgo. Es otra etapa regional y nacional. Ni el poder judicial ni los medios van a moderar su tensión con el proyecto nacional democrático de Fernández. Van a jugar un liderazgo hacia adelante. Va a seguir sosteniendo ese poder electoral". El especialista aseguró que el presidente Macri sabía que no conseguiría un segundo mandato, y por tanto apostó a "mostrar un piso alto de votos y un liderazgo intransferible".

De acuerdo a su análisis, Fernández enfrentará una "batalla ideológica y cultural profunda" durante su gestión.

"La población tiene expectativas de recambio y de mejora. Alberto va a lograrlo. Pero para sostener este proceso habrá que constituir sujetos que no demanden solo mejoras en el consumo. Si lo único que podemos cambiar es el patrón de consumo, vamos a tener dificultades", advirtió López.

Uruguay: Lacalle Pou se prepara para un "gobierno multicolor"

Uruguay también celebró comicios generales este domingo, pero con final abierto, debido a que el candidato del oficialista Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, no logró hacer la diferencia frente al derechista Luis Lacalle Pou, que cuenta con mayores posibilidades de convertirse en presidente en la segunda vuelta del 24 de noviembre.

"Eran más optimistas en el FA, y la verdad es que el resultado final fue de 39,2 por ciento. El PN de Lacalle Pou, que sacó un 28, ya cuenta con el apoyo del Partido Colarado, que se ubicó en tercer lugar con Ernesto Talvi, y de Guido Manini Ríos".

"El FA perdió la mayoría en el Congreso y tendrá que hacer un cambio de estrategia de aquí al 24 de noviembre", dijo desde Montevideo la editora de la sección El Mundo del diario Página 12 y coconductora de 'Voces del Mundo', Mercedes López San Miguel.

Por ello, tras conocerse los resultados, Lacalle Pou prometió un acuerdo "multicolor". "Conversé con Eduardo Bottinelli, director de Factum, y me señalaba que dos de cada diez votantes del Partido Colorado lo preferiría a Martínez. Es para tener en cuenta. Además, tanto el Partido Nacional como los colorados se disputaron más el electorado de centro, porque el conservador ya lo tenían. Habrá que ver cuál es la estrategia del FA para recuperar ese voto. Hay un votante molesto con el FA, pero que no votaría a un candidato apoyado por Manini Ríos, alguien destituido por no presentarle a la justicia penal una confesión de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura", subrayó la periodista.

Por último, se refirió al plebiscito de reforma constitucional que los uruguayos debían votar junto con sus representantes, y que contemplaba la militarización de las calles y los allanamientos nocturnos. "Las consultoras dieron un margen que no estaba claro con esa reforma 'vivir sin miedo'. El 'sí' obtuvo un 46 por ciento, es bastante, aunque se necesitaba un 50 por ciento para que la iniciativa prosperara".

"Si por un lado los uruguayos manifiestan preocupación por el tema seguridad, dijeron que esta forma no es la manera. Sabemos de los ejemplos de México, de Río de Janeiro. La militarización de la seguridad ha fracasado en la región", explicó López San Miguel.

En el programa se informó a su vez acerca de las elecciones regionales en Colombia, donde los candidatos del expresidente Álvaro Uribe sufrieron una dura derrota y Claudia López se convirtió en la primera alcaldesa de Bogotá ; el cambio de gabinete decidido por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, luego de las protestas ciudadanas; la prórroga del Brexit para el 31 de enero decidida por la Unión Europea; y el anuncio realizado por el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre el asesinato del líder del Estado Islámico , Abu Bakr al Baghdadi.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.