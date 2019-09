"La situación climática empeoró; el único camino es la presión social"

Como antesala de la Asamblea General, la ONU convocó a un debate del que participaron dirigentes, empresarios y referentes ecologistas. El tema será abordado por los líderes mundiales en Nueva York. "Hoy no está asegurado que no sobrepasemos el 1,5º de alza de temperatura", dijo el ambientalista chileno Lucio Cuenca.

La Cumbre de Acción Climática, celebrada a un día del comienzo de la Asamblea General, convocó en la sede de la ONU en Nueva York a líderes mundiales, empresarios y referentes medioambientales como la joven sueca Greta Thunberg, quien sintetizó la dramática situación que atraviesa el planeta: "Nos están fallando. Los ojos de las futuras generaciones están sobre ustedes", dijo ante varios jefes de Estado.

"La situación ha ido empeorando gradualmente, por lo tanto el camino que está quedando es la presión social, la presión activa de la ciudadanía, los movimientos sociales y esta nueva generación de jóvenes".

"La historia nos ha demostrado que sin acción, sin movilización social, no se podrá cambiar la mentalidad de nuestros políticos, para cambiar los modelos productivos que profundizan la crisis climática", aseguró a Voces del Mundo Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) desde Chile.

El ambientalista chileno expuso un escenario poco optimista y cuestionó la responsabilidad de las potencias mundiales. "Hay que ponerse en posición de exigencia con las economías más grandes, que son responsables de las emisiones históricas, a costa de los países del sur, que vivimos las consecuencias de ese nivel de consumo y de ese estándar de vida. No debemos diluir las responsabilidades, hay unos más responsables que otros, que deben comprometerse por bajar sus emisiones. La justicia climática tiene que ver con esa visión", aseguró.

En tanto, Cuenca se refirió a la COP25 –la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático–, que este fin de año tendrá lugar en Santiago. Criticó los llamados mecanismos de mercado que buscan regular la emisión de gases de efecto invernadero mediante bonos negociables y advirtió sobre la actividad minera en su país.

"Las empresas mineras están desarrollando grandes campañas comunicacionales diciendo que la minería es el centro de la transición energética para enfrentar la crisis climática, cuando son un factor de la crisis climática".

"Guaidó puede ser el más perjudicado por el acuerdo entre el gobierno y parte de la oposición"

"Los mismos que han generado el problema ahora nos quieren vender la solución. Y no se considera el impacto de la minería. Llamaría a tener cuidado al avalar esos discursos, que quieren ampliar aun más la explotación de minerales en la franja limítrofe en nuestros países. Los glaciares no son solo reservas de agua, sino testigos geológicos de la la historia y reguladores de la temperatura", apuntó.

La publicación de las fotos de Juan Guaidó con miembros de la banda narcoparamilitar colombiana Los Rastrojos fue uno de los escándalos que salpicaron al líder opositor venezolano. El supuesto despilfarro de dinero de sus colaboradores en Cúcuta, Colombia, el cual debía ser destinado a asistir a los militares desertores que abandonaron Venezuela en febrero –y publicado por el medio Panam Post–, dejó en evidencia las fisuras en sus filas y en la propia oposición.

"El proceso de desgaste muy profundo de su figura no empezó con lo de Los Abrojos, sino antes, luego del intento de golpe del 30 de abril. Desde ese momento, Guaidó va cuesta abajo".

"A nivel interno, la gente de la oposición, en su mayoría, no le cree, y su convocatoria en las calles es nula. Hay sectores que han comenzado a despegarse. A Guaidó solo le queda la presencia internacional de sus aliados", dijo Marcos Salgado, corresponsal de Hispan TV en Caracas.

Guaidó ve ahora amenazado su liderazgo dentro de la Asamblea Nacional, ya que la semana pasada el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición firmaron un acuerdo por el cual la bancada chavista podría volver al Parlamento en las elecciones de 2020. "En muchos medios han tratado de tildar ese acuerdo como de uno hecho con partidos menores. No es así. Si bien no son los partidos más grandes, son importantes en términos de la presencia que puedan tener en la Asamblea. Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática tienen una representación importante, pero muchos de sus parlamentarios no están en el país, por lo que un reingreso del chavismo, que tiene un tercio, más los diputados de Cambiemos, uno de los partidos más importantes de esta grupo, podrían imponer una mayoría circunstancial para algunos acuerdos, pero incluso para las autoridades de la Asamblea para su último año, el año que viene. Guaidó puede ser el más perjudicado", apuntó Salgado, quien también hizo referencia a la situación económica y social venezolana:

"Ya no hay tanto desabastecimiento, pero sí sigue la gran carestía que el gobierno combate con subsidios a la población y se atenúa también con remesas de emigrados", dijo.

En el programa se informó a su vez acerca de la reunión entre el presidente de Israel, Reuven Rivlin, con el primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder de la alianza Azul y Blanco, Benny Gantz, para acordar un gobierno de unidad ; el acuerdo entre Italia, Francia, Malta y Alemania para el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo; el asesinato de Ágatha Félix , una niña brasileña de 8 años, durante un operativo policial en una favela de Río de Janeiro; y la decisión de Uruguay de abandonar el TIAR si se aprueba una invasión militar contra Venezuela.

