Greta Thunberg en la ONU: "¿Cómo se atreven a seguir mirando para otro lado?"

"Mi mensaje es que vamos a estar observándolos. Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela, al otro lado del océano y sin embargo todos ustedes se acercan a los jóvenes buscando esperanza. ¿Cómo se atreven? Se han robado mis sueños y mi infancia con sus promesas vacías y sin embargo soy una de las afortunadas", sostuvo Thunberg ante el Comité de los Derechos del Niño en la ONU.

Numerosos líderes mundiales prometieron el 23 de septiembre en la ONU hacer más para frenar el calentamiento mundial, aunque al mismo tiempo reconocieron que sus metas podrían no ser suficientes.

"La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción en masa y de lo único de lo que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas sobre crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Por más de 30 años la ciencia ha sido completamente clara. ¿Cómo se atreven a seguir mirando para otro lado y venir aquí a decir que están haciendo lo suficiente cuando las políticas y soluciones necesarias ni siquiera existen?", sostuvo Thunberg.

La activista consideró que la idea de recortar las emisiones de carbono a la mitad en 10 años, como lo prevén los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, sólo da un 50% de posibilidades de que el planeta se mantenga por debajo de los 1,5 grados del período preindustrial.

Sostuvo que esos números son inaceptables porque no incluyen los puntos de quiebre, los sistemas de retroalimentación, calentamiento adicional escondido por la polución tóxica del aire y otros aspectos de equidad y justicia climática.

"No habrá soluciones ni planes presentados hoy en base a estos números porque son demasiados incómodos y ustedes no son aún lo suficientemente maduros para decir la verdad. Nos están fallando. Pero nosotros, los jóvenes, estamos empezando a entender su traición (...) No les dejaremos salirse con la suya. Aquí y ahora es cuando decimos basta", agregó.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la sociedad se está "quedando sin tiempo".

"La naturaleza está enojada. Y nos engañamos a nosotros mismos si creemos que podemos engañar a la naturaleza. Porque la naturaleza siempre contraataca con furia (...) Esta no es una cumbre de conversación climática. Hemos tenido suficiente charla. Esta no es una cumbre de negociación climática porque no negociamos con la naturaleza. Esta es una cumbre de acción climática (...) El tiempo se acaba. Pero no es muy tarde", sostuvo Guterres en el inicio de la conferencia.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó por sorpresa al auditorio de Naciones Unidas donde se celebra la Cumbre de Acción Climática, pero no intervino en esa reunión de alto nivel a la que no estaba previsto que acudiera.

Desde que Trump asumió la presidencia de EEUU, Washington abandonó varios tratados aprobados por el Gobierno anterior de Barack Obama, entre ellos el Acuerdo de París sobre el clima, y la administración anuló varias protecciones ambientales en el país .