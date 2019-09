Netanyahu ofrece a Gantz la formación de un gobierno de unidad en Israel

JERUSALÉN (Sputnik) — El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, ofreció al líder de la coalición Azul y Blanco, Benny Gantz, "formar un gobierno de unidad", después de admitir que su partido, el Likud, y sus socios de derecha, ultraderecha y religiosos no tienen suficientes escaños para formar un ejecutivo solos.

"No tenemos otra opción que formar un amplio gobierno de unidad, lo más amplio posible, que esté integrado por todos los que se preocupan por el estado de Israel", señaló Netanyahu en un vídeo.

El primer ministro reconoció que había prometido un ejecutivo de derechas, pero señaló que "desafortunadamente, los resultados electorales han mostrado que es imposible, el público no decidió entre los dos bloques [derecha y religiosos frente a centro-izquierda con apoyo de los árabes]".

Con el 97% de los votos escrutados, Azul y Blanco habría obtenido 33 escaños, frente a 31 del Likud en las elecciones generales del 17 de septiembre.

Netanyahu llamó a Gantz a reunirse con él lo antes posible para iniciar el proceso de formación de una coalición. Según el diario israelí The Jerusalem Post, la oficina del primer ministro ha llamado ya a los colaboradores de Gantz para agendar una reunión este 19 de septiembre.

"La nación espera de nosotros, de ambos, que mostremos responsabilidad y actuemos cooperando", subrayó Netanyahu.

"No podemos y no tenemos razones para ir a unas terceras elecciones. Me opongo. Un gobierno de unidad amplio es lo que nos han pedido hoy", añadió el primer ministro.

Ni Gantz ni su gabinete han hecho ninguna declaración pública, pero a lo largo de las dos campañas electorales de este año, el líder Azul y Blanco aseguró que no se sentaría en un gobierno con Netanyahu, mientras sobre el actual primer ministro pesara la posible acusación formal por tres casos de corrupción.

Netanyahu tiene una audiencia previa a la acusación con el Fiscal General del Estado, Avihai Mandelblit, los días 2 al 3 de octubre.