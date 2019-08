Chile: Piñera pierde la iniciativa ante el avance opositor en el Congreso

El proyecto de ley que propone una reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en Chile, propuesto por la diputada comunista Camila Vallejo, ha encendido las alarmas en el oficialismo. "Se trata de dos proyectos. El primero fue presentado por Vallejo y se trató en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Ahora se está discutiendo artículo por artículo para luego ser llevado al hemiciclo. El gobierno, al ver que el texto fue aprobado en lo general, propuso uno alternativo que estipula una jornada de 41 horas y que incluye un acuerdo con el empleador. Chile tiene una baja productividad y está creciendo a un dos por ciento anual. Esa es la principal excusa. Los empresarios están esperando que el gobierno declare carácter inconstitucional el proyecto de 40 horas", aseguró Gabriel Pinto, periodista chileno radicado en Argentina, que actualmente se desempeña en La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional.

Si bien el proyecto tomó por sorpresa al propio presidente Sebastián Piñera, lo que más asusta al gobierno es el paulatino aglutinamiento que demuestra la oposición, sobre todo cuando no cuenta con mayoría legislativa y se aproximan las elecciones municipales del próximo año. "Con la reforma de Bachelet, se aumentó a 150 los diputados, y eso ha aumentado a su vez la representación. Para que el gobierno concrete algunas medidas debe reunir votos de la oposición. El sector más cercano es la Democracia Cristiana (DC), que optó por su camino propio, más cerca de la centroderecha. Pero los conglomerados recién están activando de cara a las municipales. Está José Antonio Kast, el Bolsonaro de Chile, que trata de intervenir en el proceso electoral tras sacar un 8 por ciento en las presidenciales de 2017. Ahora está haciendo guiños a la derecha más tradicional. La DC probablemente estará con Evópoli y el Partido Socialista irá con el Partido por la Democracia", señaló Pinto.

Por otro lado, el periodista analizó el impacto de las elecciones primarias argentinas en el país vecino. "Aquí la situación es distinta que en Brasil. Cuando las urnas demostraron que eran escasas las posibilidades de Mauricio Macri de seguir en la Casa Rosada, el gobierno no ha tenido ninguna postura pública hacia el tema. Esto se puede entender porque Argentina es un socio fundamental para Chile. La relación es bastante directa y simbiótica, por eso no puede actuar de la forma en que lo hace Bolsonaro. Chile depende también de muchos capitales argentinos. Y muchas empresas chilenas están aquí. Chile es una economía totalmente abierta, por lo que cualquier crisis de sus vecinos lo afecta fuertemente", sostuvo.

"El voto económico sigue pesando fuertemente en Argentina y en la región"





Pablo Vommaro, doctor en Ciencias Sociales y miembro del equipo coordinador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), tomó algunas conclusiones de las elecciones primarias en Argentina para repensar los procesos electorales que tendrán lugar en la región. "Muchas certezas mediáticas o sentidos que se querían imponer como lugares comunes no se condicen con la realidad de las urnas. Eso enciende las alertas sobre las formas en que los analistas intentan desentrañar los procesos políticos. Ante algunos analistas que hablan de la importancia de la big data y de las campañas para generar opinión pública, que no lo subestimo, porque está probada la manipulación, no creo que sea un factor determinante. El voto económico sigue pesando fuertemente en Argentina y en la región. Estoy hablando de trabajo, de condiciones de vida, salud, transporte público, ocio, vacaciones, servicios, no solo hablo de inflación o de pobreza. Un voto económico en un sentido amplio", afirmó.

Vommaro, que coordina el Equipo de Estudios de Políticas y Juventudes (EPoJu) del Instituto Gino Germani, consideró que no puede hablarse de ciclos políticos de modo estricto. "No hay que ser tan terminante con el cambio de signo político. Estaría bueno ver los claroscuros de la región. Sin dudas se muestran cambios de ciclos, cómo se desandan conquistas, pero no nos olvidemos de Bolivia o Uruguay, o qué pasó con López Obrador en México. Hablaría más de ambivalencia. Se abren ahora expectativas distintas para Uruguay y Bolivia, no solo por el resultado y la derrota de la fuerza de centroderecha en Argentina. Esto visibilizó el fracaso económico y político de Macri", adujo.

En tanto, consideró que el modelo neoliberal se ha mostrado como inviable para muchas sociedades. "Cuando hablábamos del fracaso del modelo neoliberal de los '90, muchos con reversiones electorales replanteaban que el fracaso no era tal, que las políticas y reformas de achique del Estado, deuda externa y ajuste, podían generar mejoras estructurales. Coincido en que se trata del fracaso de un modelo de capitalismo neoliberal, y que en parte es interpretado de esa manera en países como Chile, donde muchas fuerzas políticas y parte de la opinión pública se está planteando a dónde puede llevar ese modelo. En Uruguay lo mismo, están regresando los cantos de sirena contra el Frente Amplio, y ahora Argentina tiene una inflación récord . Todo eso es interpretado como un espejo en el que no se quieren mirar", apuntó Vommaro.

En el programa se informó a su vez acerca de la advertencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de rechazar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur debido a las "mentiras" de su par brasileño Jair Bolsonaro en relación con los incendios en la Amazonía; el comienzo de la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Biarritz; la respuesta simétrica que prometió el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al reciente ensayo por parte de Estados Unidos de un nuevo misil; y la decisión de China de imponer aranceles por 75 mil millones de dólares a productos estadounidenses.

