Argentina: sospechas de fraude en el escrutinio de las elecciones primarias

A pocos días de la celebración de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina, la oposición ha denunciado las dilaciones de la Dirección Nacional Electoral (DINE) a la hora de entregar el software que la empresa Samartmatic empleará en el escrutinio provisorio. "Este problema con el software lo venimos denunciando desde hace seis meses. Smartmatic dice que el software tiene la capacidad de transformar y manejar la información que transmite desde las escuelas a los centros de cómputos. Si se hace uso de esta capacidad, incorporada al software, no se trataría de un problema de fallas. Un administrador de la empresa puede cambiar los resultados de las 90 mil actas que se van a transmitir electrónicamente", aseguró Ariel Garbarz, ingeniero en Electrónica y en Telecomunicaciones.

Garbarz, quien será fiscal informático por la coalición opositora Frente de Todos, sostuvo que se si se realiza alguna alternación de los resultados, solo podrá comprobarse cuando concluya el escrutinio definitivo, que se prolongará por dos semanas, es decir, a fines de agosto.

"Los fiscales de mesa, los ciudadanos comunes, tienen que ir con sus teléfonos celulares, sacar fotos al acta de escrutinio, mandarla por whatsapp al apoderado del partido al que representa para que se incorporen al escrutinio en paralelo con el recuento oficial y para comparar, después del proceso de datos, con el escrutinio final", dijo.

Asimismo, Garbarz —profesor invitado de Seguridad de la Comunicación en la Universidad de California— señaló que el electorado deberá estar atento a lo que suceda con el voto electrónico —una cuestionada innovación introducida por el gobierno de Mauricio Macri— de cara a los comicios generales de octubre. "Es altamente probable que haya manipulación de datos. Entonces vamos a tener tiempo político, jurídico y tecnológico para volver al sistema que utilizamos desde el regreso de la democracia en 1983: transmitir los telegramas desde las oficinas de Correo Argentino, no desde las escuelas con un software como este. Además no tenemos el tiempo mínimo para verificarlo tampoco. Esta vez los argentinos tenemos que confiar en el único escrutinio que tiene valor real: el definitivo, que se hace con actas de papel", apuntó.

"El exjuez Sérgio Moro está empecinado en que Lula continúe preso en las peores condiciones"

Luego de conocida la noticia de que el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva sería trasladado Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba a una prisión común en San Pablo, el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto la decisión de la jueza Carolina Lebbos. "Este episodio que tuvo como protagonista a Lebbos, cuyo peso jurídico y político lo da que sea una incondicional de Moro. Ni Lula ni sus abogados pidieron el traslado; sí la Policía de Curitiba. El defensor de Lula dijo que su seguridad estaría seriamente amenazada si era trasladado a una cárcel común. Esta decisión responde a Moro, es una decisión sádica", indicó Darío Pignotti, corresponsal desde Brasil para el diario argentino Página/12 y la agencia italiana ANSA.

Pignotti ligó el fallo de Lebbos con el escándalo de filtraciones sobre el caso Lava Jato , comandado por el ahora ministro Moro, develadas por el sitio The Intercept. "Moro mismo reconocía que las pruebas para condenar a Lula eran insuficiente. Las filtraciones publicadas lo tienen al fiscal Deltan Dallagnol comentando que decidió obtener grabaciones secretas de los jueces de la Corte para presionarlo y que no votaran a favor de Lula. Es una suerte de asociación ilícita dedicada a armar pruebas contra Lula. No es un desprestigio total de la causa Lava Jato, pero podría afectar la imagen invicta de Moro. The Intercept ha firmado con grandes medios, algunos que han sido opositores a Dilma, como Folha de Sao Paulo o El País de España, que han comenzando a publicar esas informaciones, lo que quiere decir que las dan por ciertas", concluyó el periodista.

En el programa se informó a su vez acerca de la retención de un cargamento con destino a Venezuela en el Canal de Panamá, como parte del bloqueo impuesto por EEUU al país sudamericano; la continuidad del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos en Barbados; el atentado perpetrado por los talibán en Kabul, Afganistán, que dejó un saldo de 18 muertos y 145 heridos; y la campaña para declarar el 9 de agosto — cuando se produjo el bombardeo nuclear sobre la ciudad japonesa de Nagasaki como, Japón, en 1945 — Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses Contra la Humanidad.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.