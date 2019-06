Paraguay: los campesinos arrebatan una victoria al gobierno de Abdo Benítez

El movimiento campesino de Paraguay alcanzó este miércoles un compromiso con el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez tras diez días de acampe frente a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería. "El acuerdo tiene que ver con el problema de las deudas: el Ministerio les dio créditos para producir chía, sésamo y otras semillas que no pueden pagar, ya que las semillas no estaban en buen estado, bajaron los precios internacionales y no hubo un plan de acompañamiento o capacitación. Luego apareció la banca privada a ofrecer créditos blandos que tampoco se pudieron pagar. El gobierno dice que va a absorber o refinanciar la deuda. Los campesinos hablan de esta cuestión puntual pero no la descontextualizan", resaltó Camilo Caballero Ocariz, sociólogo por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay.

Por ello, señaló que "el meollo del conflicto campesino es la reforma agraria". "Los movimientos campesinos, que piden un nuevo catastro de las tierras, recuperaron 500 mil hectáreas. Hoy en día tenemos la concentración de tierras más grande de América Latina. El 90 de las tierras productivas están en manos del 5 por ciento de los propietarios", sostuvo Caballero Ocariz.

Sin embargo, también aseguró que hay un proceso de extranjerización de las tierras en Paraguay que dificulta acuerdos más ambiciosos en relación con la propiedad.

"Paraguay es el país con la presión tributaria más baja. Los impuestos en el campo son irrisorios y hay muchos extranjeros que compraron tierras. A 50 kilómetros de Brasil, todos las tierras pertenecen a brasileros. Ellos reciben en subsidios más de lo que aportan en impuestos. Los campesinos generalmente hacen ocupaciones para reclamar tierras. Ese conflicto es muy fuerte, se llega a las armas y hay muertos", dijo el sociólogo.

"Hay una operación para limpiar la imagen del ministro Sergio Moro"

El analista internacional y periodista brasileño Beto Almeida se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de rechazar dos pedidos de libertad presentados por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. "El Supremo se negó a liberar a Lula porque no estamos viviendo en un Estado de Derecho. Hay una euforia como si las revelaciones sobre Sérgio Moro por sí sola cambiasen las cosas. Hay una mayoría de los jueces que se ha expresado a lo largo del Lava Jato a favor de las arbitrariedades de Moro. Ayer era un día decisivo para Lula, pero Moro estaba en EEUU. Eso es muy simbólico. Hay una operación para limpiar su imagen", afirmó.

Almeida, que analizó las internas dentro del gobierno de Jair Bolsonaro, también compartió su impresión respecto a las filtraciones que reveló el sitio The Intercept y que el oficialismo intenta desacreditar.

"Se dice que se estarían utilizando métodos ilegales. Eso es para no discutir el contenido, que viene a comprobar lo que venía pasando de manera muy parcial. No fue sorpresa para nadie. Moro no negó las filtraciones, sino que dijo que era algo normal. Normal en la cultura del Lavo Jato, porque es un proceso íntegramente anormal, sin la defensa de un Estado de Derecho normal", apuntó.

En el programa se informó a su vez acerca de la gira del jefe del Comando Sur de EEUU, Craig Faller, por Argentina y Chile, donde consideró a Rusia, China, Irán, Nicaragua, Cuba y Venezuela como "amenazas" para la región; la denuncia de un nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela, que incluía el asesinato de Nicolás Maduro, según informó el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y los 739 muertos y más de 4.400 heridos por los combates que estallaron en Libia en abril pasado.

