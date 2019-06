Lula afirma que muchos poderosos quieren impedir que salga en libertad

"Mis abogados recurrieron al Supremo para que tuviera finalmente un proceso y un juicio justo, lo que nunca tuve en manos del juez Sérgio Moro; mucha gente poderosa, en Brasil e incluso en otros países, quiere impedir esa decisión, o continuarla aplazando, lo que es lo mismo para alguien que está preso injustamente", dice Lula en un fragmento de la carta, divulgada por el excanciller en sus redes sociales.

Lula se pronuncia en estos términos un día antes de que el Tribunal Supremo Federal evalúe un recurso de su defensa que pide anular la condena alegando que Moro nunca fue un juez imparcial, pero todo apunta a que los jueces aplazarán su decisión para el segundo semestre del año.

Los abogados presentaron el recurso cuando Moro fue designado como ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, algo que consideraron una "recompensa" tras haber facilitado la llegada del ultraderechista al poder al haber contribuido a anular la candidatura electoral del expresidente izquierdista.

El recurso estaba pendiente de análisis desde hace meses, y en los últimos días los abogados lo reforzaron con las filtraciones de la Operación Lava Jato publicadas por el medio digital The Intercept que evidencian colaboración entre Moro y los fiscales que acusaban a Lula.

En su carta de este 24 de junio, el expresidente lamenta que haya personas queriendo "confundir" al sugerir que antes de que se juzgue el recurso hay que investigar los mensajes entre Moro y los procuradores, porque el recurso original se presentó en noviembre, mucho antes de estas nuevas informaciones.

Además: El cinismo del exjuez Moro y la enferma democracia brasileña

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) también rechaza el argumento de que anular su condena implicaría soltar decenas de presos por corrupción condenados en el marco de la Operación Lava Jato.

"Algunos dicen que al anular mi proceso se estarán anulando todas las decisiones de la Lava Jato, lo que es una gran mentira, puesto que en la Justicia cada caso es un caso", argumenta Lula, que reitera su inocencia en todo momento.

"Todo lo que quiero es tener derecho a un juicio justo, por un juez imparcial, para poder demostrar con hechos que soy inocente de todo de lo que me acusaron; quiero ser juzgado dentro del proceso legal, en base a pruebas y no a convicciones, quiero ser juzgado por las leyes de mi país y no por los titulares de los periódicos", afirma.

Lula está preso desde abril de 2018 en Curitiba (sur), cumpliendo una condena de ocho años y diez meses de cárcel por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.

Más aquí: Ministro brasileño Moro explica al Senado filtraciones de Lava Jato y defiende su inocencia

El exmandatario fue acusado de recibir de manos de la empresa OAS (una de las contratistas de Petrobras) un apartamento en Guarujá (costa de São Paulo, sureste), que según la Justicia sería una recompensa por los favores prestados dentro de la trama de corrupción de la petrolera estatal; Lula siempre negó que el inmueble fuera suyo.