Venezuela: ¿globo de ensayo o golpe fracasado?

Esta madrugada, un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, junto al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, liberaron al opositor Leopoldo López y se concentraron en Altamira, bastión de la oposición, en lo que llamaron "Operación Libertad". El gobierno de Maduro, sin embargo, calificó abiertamente esta acción como un intento de golpe de Estado. La oposición lo llama el "cese de la usurpación", para instalar la idea de que Nicolás Maduro esté usurpando el poder, al no reconocer las elecciones de mayo del año pasado, en las cuales se eligió a Maduro como presidente.

Desde el gobierno dicen que no se han sumado los cuarteles, que hay una lealtad de las fuerzas armadas hacia Maduro y a la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, convocó a una movilización en el Palacio de Miraflores.

López, el hombre fuerte de la intentona, fue importante en el golpe de Estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez, el primer ataque contra el gobierno bolivariano. En 2014, cuando se intentó otro golpe, instó a la violencia: en esa asonada murieron 43 personas. Está acusado de homicidio culposo e incitación a la violencia. El periodista canadiense Jean-Guy Allard destaca buenos vínculos de López con David Petraeus, director de la CIA en el gobierno de Barack Obama, con el Partido Republicano y con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe. La gran pregunta es si esto fue un ensayo de golpe o una acción definida.

Comienza la era Reiwa: Japón tiene nuevo emperador

El emperador Akihito, de 85 años, ha abdicado en favor en su hijo Naruhito, quien este miércoles 1 de mayo se convertirá en el nuevo soberano de Japón, dando inicio a la era Reiwa. "Antes de la segunda guerra mundial, el imperialismo japonés era expansionista, invasor. Pero después de la derrota esto cambió totalmente y ahora se le dice emperador al monarca, pero el sistema es el mismo que tiene Reino Unido o España. Antes de la guerra el emperador era dios y la gente común y corriente no podía ver su cara ni escuchar su voz. Ahora el emperador no tiene el poder político, sino que según la Constitución es un símbolo total de la nación", explicó Chie Ishida, antropóloga y profesora de castellano de la Universidad de Waseda.

Asimismo, resaltó que la familia real japonesa busca modernizarse, algo que no complace a los grupos más nacionalistas en el país. "El sistema imperial es muy importante para los nacionalistas de ultraderecha, pero no significa que apoyen a Akihito. Hasta existen personas de ultraderecha que dicen que la familia imperial es traidora. Akihito fue criticado porque una vez dijo que la nación japonesa tiene la misma ascendencia que la nación coreana. Eso puede tener una base histórica, pero para la extrema derecha esa idea no es aceptable. Seguramente ha crecido la extrema derecha en Japón en los últimos 5 años al menos, desde que asumió el primer ministro. Por eso tiene que ver mucho más con Shinzo Abe que con la familia real", dijo Ishida.

Holanda: la extrema derecha avanza gracias al descontento social

'Voces del Mundo' dialogó también con Mariano Slutzky, editor y periodista argentino residente en Holanda, quien analizó el auge de Foro por la Democracia, el nuevo partido de extrema derecha que ha obtenido 13 bancas en el Senado holandés en marzo pasado y ahora se prepara para entrar en el Europarlamento en los comicios del próximo mes de mayo.

"Los partidos populistas de extrema derecha en Holanda son mucho más light y hablan con muchos eufemismos. El Foro por la Democracia se basa, como los anteriores, en tres elementos: la xenofobia, el sentimiento antieuropeo y la negativa a financiar la política para alcanzar los Acuerdos de París respecto al cambio climático", dijo.

En ese sentido, señaló que tanto el Foro por la Democracia como el Partido por la Libertad, la fuerza favorita del electorado de extrema derecha hasta la irrupción del primero, "se aprovechan de un cierto miedo en la población" respecto a la inmigración musulmana y del "descontento entre las capas sociales más bajas que no se sienten escuchadas por los partidos tradicionales. Sin embargo, Slutzky —que a su vez es militante de la Izquierda Verde (GroenLinks)- aseguró que en Holanda existe un "cordón sanitario" que les impide a los partidos ultraderechistas participar "en decisiones de poder a nivel local, provincial o nacional" hasta el momento.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.