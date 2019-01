Acuerdo entre Grecia y Macedonia: "Hay tensión interna en ambos países"

La aprobación del acuerdo con Macedonia por parte del Parlamento griego permitirá a la antigua república yugoslava ingresar tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Más aún, rebajará considerablemente la tensión oficial entre Atenas y Skopje. Pero difícilmente sea un punto final en el conflicto por el nombre de Macedonia, según adujo Diego Gómez, sociólogo, historiador y especialista en la ex Yugoslavia.

"En los dos países hay una tensión interna. Del ladro griego, cuando Syriza llega al poder quiere resolver este problema, a diferencia de la centroderecha, de la iglesia ortodoxa griega y los neonazis. En Macedonia, el primer ministro socialdemócrata, Zoran Zaev, intentó resolver este problema, algo que la centroderecha nunca hizo. La Unión Socialdemócrata de Macedonia siempre intentó llevar adelante un diálogo con la población albanesa, que ronda 30 por ciento del país, y no ejercer un programa de hegemonía macedonia sobre la minoría albanesa. Se trata de un partido más pro Europeo", explicó Gómez.

La disputa nominal fue resuelta, por lo que Macedonia pasará a llamarse formalmente Macedonia del Norte. Sin embargo, los sectores más nacionalistas de Grecia, para quienes se trata de una cuestión sensible, buscan boicotear el acuerdo. "Las posturas más nacionalistas de Grecia dicen que se debe rechazar el acuerdo porque no puede existir más que la Macedonia griega, una región que se remonta a los tiempos de Alejandro Magno y del antiguo Reino de Macedonia, hace más de dos mil años. Esto sirve para poner en práctica cierta demagogia política. Reivindicar un pasado de hace más de dos mil años, cuando ni siquiera hablan el mismo idioma, es un poco extraño", consideró el especialista.

Gómez, experto en historia de los Balcanes, recordó que el conflicto despertó tras la desintegración de la ex Yugoslavia, "cuando vino la independencia de Macedonia, una de las seis repúblicas que conformaban el país. Macedonia la declara en septiembre de 1991 y Atenas rechaza su designación, por lo que se frena su entrada a la UE y a la OTAN. No había problema cuando existía Yugoslavia, pero cuando se desintegra, Macedonia va a formar parte del mundo occidental capitalista y Grecia le hará sentir el rigor", señaló.

En diálogo con 'Voces del Mundo', el periodista del diario 'Tiempo Argentino' Javier Borelli se refirió a la decisión adoptada por el Paralmento británico, que pidió a la primera ministra Theresa May renegociar con la Unión Europea (UE) el artículo referido a la frontera entre las Irlandas, punto clave del acuerdo. "Irlanda quedó dividida en dos partes a partir del Tratado de Paz y desapareció la frontera dura, no hay ningún tipo de control o señalización, porque todos estaban en la UE. Pero ahora Irlanda del Norte, al ser parte del Reino Unido, quedaría fuera del bloque. El acuerdo contempla el backstop, es decir que si no se llega a un acuerdo de mercado común o de migración para 2021, cuando termina el acuerdo de transición, entonces Irlanda del Norte tendrá un acuerdo de mercado común, impidiendo que se arme una frontera física", sostuvo.

Desde Londres, Borelli manifestó a 'Voces del Mundo' que la falta de acuerdo está mermando el ánimo de los británicos.

"El Brexit ha logrado polarizar a la sociedad, que no encuentra referentes en los partidos políticos. Hay mucho desconcierto, los británicos no recuerdan momentos de tanta indefinición política. Las grandes cadenas dicen que no tienen abastecimiento, se están stockeando medicamentos, generando problemas dentro del sistema de salud público, por miedo a que no haya acuerdo. Muchos migrantes tendrían que tramitar su residencia. La libra perdió un once por ciento su valor respecto al dólar en los últimos meses", indicó.

En el programa se informó a su vez acerca de las sanciones impuestas por EEUU a la petrolera estatal venezolana PDVSA y la respuesta del presidente Nicolás Maduro; el encuentro entre el presidente en funciones de Brasil, Hamilton Mourao, y el embajador de Palestina en ese país, Ibrahim Alzeben, a quien el número dos de Jair Bolsonaro le dijo que Brasilia no tiene pensando "por ahora" mudar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén; y el anuncio de Petró Poroshenko , presidente de Ucrania, quien informó que buscará la reelección el próximo 31 de marzo.

