"El G20 llega a Argentina atravesado por la crisis de la globalización"

"Esta crisis se expresa en las actuales guerras comerciales", según la economista y experta en G20 Cecilia Nahón. Advirtió que la globalización está siendo cuestionada por las mismas potencias que la impulsaron. Y agregó: "El hecho de que Trump esté dinamitando el sistema multilateral no significa que esté promoviendo uno alternativo".

"El G20 está atravesado por la crisis del multilateralismo que se expresa en las guerras comerciales ascendentes. Es un desafío que supera el calibre de Mauricio Macri como presidente anfitrión de la cumbre. El gobierno esperaba recibir a un G20 alineado en la globalización neoliberal. Hoy lo que tenemos es una crisis de ese modelo, que está siendo cuestionado en aquellas potencias que lo impulsaron", aseguró la economista y exembajadora argentina en Estados Unidos, Cecilia Nahón, en relación con la próxima cumbre del Grupo de los 20 (G20) que tendrá lugar el Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Más información: G20: ¿EEUU está estreñido?

Nahón, directora de Modelo G20 en la American University de Estados Unidos, sostuvo que el actual gobierno argentino deberá hacer frente a un grupo de países que se aleja cada vez más de los consensos.

"Hoy el mayor cuestionamiento en términos discursivos a ese reinado del libre comercio viene de los ataques unilaterales de EEUU, un país que siempre fue proteccionista, pero ahora lo hace abiertamente incluso violando las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Muchos países del G20 están involucrados en esta guerra comercial. Tenemos un G20 fraccionado al interior", dijo.

© AFP 2018 / Eitan Abramovich Argentina apuesta a un G20 austero que priorice el debate de políticas públicas

Sin embargo, según ella la desregulación financiera está fuera de discusión. "Donde hay un alineamiento muy fuerte es en materia desregulatoria, que se sigue acrecentando. Lejos de haberse reducido, el nivel de endeudamiento a nivel mundial ha aumentado en un 74 por ciento", apuntó la experta. "El hecho de que Trump esté dinamitando el sistema multilateral no significa que esté promoviendo uno alternativo. Trump no está disputando el eje de la OMC, que no da márgenes para el desarrollo industrial, lo que está haciendo es encarnar una nueva ofensiva del capital financiero. Detrás de él están Wall Street, desmantelando los pocos límites de la especulación financiera, y la agenda militarista, que beneficia al complejo industrial-militar", concluyó Nahón.

Tema relacionado: G20: Para EEUU, el tamaño sí importa

La analista comentó también las acciones del grupo People20 (P20) que está estudiando una agenda alternativa para revertir la actual situación sobre todo en países como los Sudamericanos.

Juana Azurduy, la mariscala de la independencia sudamericana

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Sara Ortelli, doctora en Historia e investigadora del CONICET, quien reivindicó la figura de la heroína independentista Juana Azurduy.

"Juana participó activamente en la lucha directa, incluso comandando a un grupo de mujeres y hombres que llegó a sumar 10 mil personas. Es una mujer totalmente protagonista de las luchas revolucionarias, con un rol que no era doméstico, con otro perfil de la mujer que participaba de esas luchas", explicó.

Su figura nos obliga a revisar la historia oficial y redimensionar al menos tres aspectos 1) el papel de la mujer en las luchas de la independencia 2) el rol de los sectores subalternos (negros, mulatos, sirvientes, etc) y el rol de la territorialidad.

"Juana es reconocida por su rol dentro de la lucha guerrillera. Manuel Belgrano le obsequia su sable. Ella tuvo un protagonismo marcado junto a su esposo hasta 1817, cuando lo matan. Viaja hacia el sur y se suma a la lucha de los gauchos de Juan Martín de Güemes. Cuando se declara la independencia de Bolivia, en 1825, se retira con la única hija que queda viva a una de las fincas que le fue expropiada. Van a pasar años para que su figura sea revalorizada", aseguró Ortelli.

"En 2009 es reconocida como generala en Argentina y en 2011 es declarada mariscala de Bolivia, el reconocimiento más alto de ese país".

© AFP 2018 / Hoang Dinh Nam Foro de Sao Paulo: un espacio para la reflexión política de América Latina y el Caribe

En el programa se informó a su vez acerca del homenaje que rindieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Venezuela, Nicolás Maduro, y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, al líder revolucionario Fidel Castro en el Foro de Sao Paulo; el acuerdo de libre comercio sellado entre Japón y la Unión Europea; la respuesta de China a la cumbre que celebraron el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Helsinki; y el discurso que ofreció el exmandatario estadounidense Barack Obama durante el homenaje a Nelson Mandela en Sudáfrica.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.