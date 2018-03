G20: Para EEUU, el tamaño sí importa

La sangre no llegó al río. O más bien, no llegó a Brasil, Argentina y la Unión Europea, que integran así junto a Canadá y México, el club de los 'Súper amigos' a los que EEUU aún no ha impuesto aranceles, a condición de que cumplan los requerimientos de la Casa Blanca, que ya les pasó su menú de obligaciones para con China.

El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, tiró de verborragia beligerante y sarcasmo para anunciar con una sonrisa que en EEUU "no tenemos miedo a una guerra comercial dado nuestro tamaño". Con su mensaje, y parafraseando al cantautor español Joaquín Sabina, Mnuchin se quedó ante su auditorio, "solo, como un poeta en el aeropuerto".

Como si estuviera jugando a la mosqueta, con un pase de manos el alto funcionario norteamericano ubicó a China como su principal objetivo en el ataque belicista que tendría una deriva mundial. Por eso nadie quiso escucharlo e hicieron un vano intento por convencerlo de abandonar la idea.

Así, los pasillos del G20 se transformaron en escenografía improvisada de improvisados cruces encarnizados de los encargados de las finanzas de sus países, pero nadie quiso atacar de frente el país norteamericano, y más bien apostaron por una declaración descafeinada y final, echando el balón hacia delante para cuando toque el turno a autoridades de mayor rango. Por eso quizá, Mnuchin no abandonó su talante en ningún momento, y poco le importó lo que dijeran los demás, a quienes escuchó con desidia.

Para el economista argentino Luis Palma Cané, las declaraciones dadas por el secretario del Tesoro de EEUU "fue lamentable, porque podría haber hecho una declaración lavada en el sentido de que no es intención de ellos (EEUU, iniciar) una guerra comercial, sino que lo que ellos hablan de el comercio recíproco justo".

Respecto al concepto de 'comercio justo', Palma Cané incide en que "nadie sabe muy bien qué es eso, pero es muy mal lo que dijo (Mnuchin) en el sentido de lo que dijo de que 'no tenemos miedo a la guerra comercial'. No sé que es no tenerle miedo, lo que sí sé es que una guerra comercial uno sabe dónde empieza pero no dónde termina", concluye Luis Palma Cané.

EEUU mostró los dientes, que vistos de cerca da la impresión que fueran postizos.