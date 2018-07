"Quieren a Correa preso o muerto", alertó su abogado desde Quito

El doctor Caupolicán Ochoa hizo una grave denuncia: "Me llamó un abogado español que patrocina a otro involucrado en el caso. Me dijo que un muy alto funcionario del gobierno ecuatoriano le ofreció rebajarle la pena a su defendido si éste inventaba una historia para acusar al expresidente". Además, dijo que el pedido de captura es arbitrario.

Caupolicán Ochoa, abogado defensor de Rafael Correa, aseguró que la orden de detención contra el exmandatario de Ecuador está motivada políticamente.

"La decisión de la jueza es arbitraria porque el expresidente no tiene una condena, es demasiado pronto para tomar una medida tan drástica como solicitar a Interpol su arresto. Todo lo que está ocurriendo tiene un interés político. La Fiscalía le pidió a Correa que se presentara en el consulado ecuatoriano en Vienam porque él vive en Bélgica. Y la señora jueza cambió el pedido de la Fiscalía, invadiendo un área para la que no tienen autoridad procesal, a fin de que Correa cruce el océano a cumplir un trámite que dura diez minutos, para firmar un papel", explicó.

La prisión preventiva contra Correa por su supuesto vínculo en el intento de secuestro del exdiputado Fernando Balda en Colombia, en 2012, fue tachada por Ochoa como parte de un plan para sacar del escenario al exjefe de Estado. "Si Correa vuelve a Ecuador correría riesgo su seguridad personal. Lo quieren preso o muerto, porque si se presenta mañana a la reelección, vuelve a ganar", aseguró el abogado defensor.

Asimismo, Ochoa denunció un plan orquestado para lograr la prisión de su defendido.

"Me llamó un abogado español que patrocina a otro de los involucrados en el caso, Pablo Romero Quezada, extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Me dijo que un muy alto funcionario del gobierno ecuatoriano le ofreció rebajarle la pena a su defendido si éste inventaba una historia para acusar a Correa", afirmó.

Un ranking sobre las guaridas fiscales

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Jorge Gaggero, economista especializado en finanzas y administración tributaria, integrante de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y además cofundador de Tax Justice Network. Gaggero se refirió a un estudio recientemente publicado por una publicación del FMI que estima en 7 billones de dólares el capital de personas que tienen sus fortunas en guaridas fiscales, y que ubica a la Argentina en el quinto lugar del ranking.

"Lo más grave – destacó Gaggero — es que ya las estadísticas no reflejan nada. La macroeconomía, la estadística oficial que las naciones producen como retrato veraz de la situación de cada país es cada vez menos creíble porque la porción de la economía que se encuentra en los paraísos fiscales no está reflejada y es cada vez mayor. Escapan no solo a las políticas públicas, a las coordinaciones que se intentan como el G20, sino también a la estadística, por lo tanto, cuando se apela a los datos oficiales para cualquier asunto se yerra", advirtió el especialista.

Gaggero indicó que, con la excpeción de Argentina, la mayor parte de los países que lideran el ranking de la fuga de dinero son potencias petroleras. "Los países petroleros, con la excepción de Noruega, tienen fuertes fugas de capitales ligadas al manejo corrupto de ese negocio. Como Noruega encontró su petróleo avanzado en su desarrollo, supo con lucidez encarar este nuevo negocio para evitar transformaciones institucionales perversas. En vez de haber masa de dinero offshore, hay un fondo poderoso estatal donde se depositan los excedentes de esa industria", dijo.

En el programa se informó acerca de la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de invadir militarmente Venezuela , según la información otorgada de forma anónima por un alto funcionario norteamericano; el asesinato de Ana María Cáceres, líder social que había coordinado la campaña del excandidato presidencial colombiano Gustavo Petro; la demanda penal del expresidente de Paraguay, Nicanor Duarte, contra el también exmandatario Fernando Lugo, por supuesta usurpación de funciones en tanto titular del Senado; la condena a 9 exmilitares chilenos por la muerte del famoso cantautor Víctor Jara en septiembre de 1973, tras el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet; y la marcha de periodistas en Argentina en protesta por el despido de 357 trabajadores de prensa de la agencia estatal de noticias Télam.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.