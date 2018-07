"¿Por qué EEUU no puede simplemente invadir Venezuela?"

La primera vez que el presidente de EEUU mostró su deseo de invadir Venezuela tuvo lugar en agosto del 2017. Al final de una reunión dedicada a las sanciones contra el país latinoamericano, el mandatario dijo abiertamente que quería una invasión militar del país, afirmó una fuente del Gobierno estadounidense al medio Associated Press.

La pregunta que hizo abiertamente el presidente dejó incrédulos tanto a los altos mandos de EEUU como al resto de los asistentes. Entre ellos estaban presentes el entonces Secretario de Estado, Rex Tillerson, y el ex asesor de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, H.R. McMaster.

"Con el rápido desmoronamiento de Venezuela que amenaza a la seguridad regional, ¿por qué EEUU no puede simplemente invadir el país atormentado?", preguntó Donald Trump, según el funcionario entrevistado.

La fuente, que habló bajo la condición de anonimato debido a lo sensible que es la información, dijo que los que estuvieron presentes en la reunión intentaron explicar al presidente de EEUU sobre las negativas consecuencias que podrían acarrear las acciones militares.

No obstante, añadió el funcionario, Trump se resistió y dio el ejemplo de lo que él consideró éxitos de la diplomacia de cañón: las invasiones de Panamá y Granada en los años 1980.

Por lo cual, a pesar de los intentos de sus asistentes, "la idea persistiría en su cabeza", apunta el columnista de AP, Joshua Goodman. Así, al día siguiente el presidente volvería a mencionar la "opción militar" contra Nicolás Maduro, pero los círculos políticos de EEUU no le prestaron atención.

"Lo ignoraron al pensar que se trataba de las bravatas militares que la gente ya se acostumbró a oír de la boca de una estrella de 'reality' que se convirtió en el comandante en jefe", destaca el columnista.

Con ello, Trump no se limitó a Washington para discutir su visión de la solución para Venezuela. Poco después, sacó el tema ante el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informaron dos altos mandos colombianos de manera anónima.

Las mismas fuentes informaron que el tema fue discutido también en septiembre durante la Asamblea General de la ONU. En una cena privada, Donald Trump se reunió con cuatro de sus aliados latinoamericanos para proponerles una invasión militar a Venezuela.

Según detalla Goodman, se le aconsejó al mandatario estadounidense que no sacara adelante este tema y lo primero que dijo fue: "mis consejeros me dijeron que no diga esto". En aquella ocasión, los líderes latinoamericanos presentes mostraron una rotunda oposición a la invasión militar de Venezuela.

Todas las conversaciones de Donald Trump sobre el tema de la invasión a Venezuela son una muestra de la gran atención que recibió en Washington la crisis que está viviendo el país sudamericano, afirma el columnista.

Al mismo tiempo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo en reiteradas ocasiones que "EEUU considerará todas las opciones a su disposición para restaurar la democracia y estabilidad en Venezuela".

Mientras tanto, "las charlas belicosas" de Trump dieron un breve, pero inmediato apoyo nacional a Nicolás Maduro en medio de la hiperinflación y escasez de alimentos que se está viviendo en Venezuela, afirma Goodman.

De hecho, Mark Feierstein, que supervisó los asuntos de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional bajo la administración de Obama, dijo que una invasión militar por sí sola no daría resultados.

