"En representación del pueblo hondureño, hemos solicitado apoyo a Rusia"

"La gente está muriendo en los hospitales o en la casa mientras espera que la atiendan. No hay ventiladores ni oxígeno. Se disputan los tanques que hay entre los enfermos", describió el diputado opositor hondureño Juan Barahona, quien denunció que el presidente, Juan Orlando Hernández, rechazó apoyo ruso con medicamentos y test.

El 10 de julio, en el marco de la presentación que Rusia hizo para América Latina de su fármaco Avifavir —mediante conferencia virtual desde su Embajada de Guatemala— se supo que había donado 30.000 pruebas de COVID-19 para Centroamérica.

Lo hizo mediante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), del cual es observador. Las dosis se repartieron —según informó el SICA— de la siguiente manera: Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua 5.000 mil pruebas cada uno y Guatemala 10.000. La ausencia de Honduras en el reparto se debió a que "Rusia nos excluyó", según la versión brindada por el oficialismo.

"El dictador Hernández salió diciendo que lo habían excluido, pero en realidad fue que ellos rechazaron la ayuda porque el presidente de EEUU pidió que no se aceptarán ayudas de países como Rusia o China", afirmó Barahona.

El presidente de la bancada legislativa de Libre, Jorge Calix, también salió al cruce de lo dicho por el mandatario y su Partido Nacional, mediante un vídeo difundido en sus redes sociales. Asegura entre otras cosas que harán "las gestiones necesarias para que esa donación no se pierda y que pueda llegar al pueblo hondureño, que hoy la necesita más que nunca".

Confirmamos que el Partido Nacional no aceptó la donación de medicamentos y pruebas que Rusia ofreció a a Centroamérica. En @PartidoLibre haremos las gestiones necesarias para que esa donación no se pierda y que pueda llegar al pueblo hondureño, que hoy lo necesita mas que nunca pic.twitter.com/w4bo6ehjEq — Jorge Cálix (@JorgeCalixHN) July 19, 2020

​Remitente: pueblo hondureño

Con 36.900 contagios y 1.011 fallecidos, Honduras ocupa el lugar 50 en el ranking mundial de coronavirus y tiene uno de los más bajos porcentajes de recuperados: 12%.

En este contexto, la bancada de Libre decidió establecer una línea directa con Moscú. Lo hizo mediante una carta entregada este 15 de julio al embajador Andrei Budaev, concurrente en Nicaragua y Honduras. "Él nos confirmó que no hubo exclusión", aseguró Barahona en relación con lo informado por el oficialismo.

"En representación de la bancada y el pueblo hondureño, hemos solicitado al embajador de Rusia en Managua el apoyo con medicamentos Avifavir más equipos médicos para exámenes", resumió el contenido de la carta el secretario general de Libre. En ella se consigna que "conocemos el espíritu de solidaridad que Rusia ha tenido siempre con los pueblos de América Latina y el Mundo".

"Si el Gobierno de Rusia acepta nuestra petición, no tendrá ninguna excusa para no dejar entrar ese medicamento para ayudar a salvar vidas, en el medio de una situación bien complicada por la pandemia", expresó el entrevistado.

La polémica por la ayuda de Moscú se da no solo en un contexto de crisis sanitaria y social, sino de una alta crispación política de cara a las elecciones primarias de marzo de 2021 y las generales de noviembre.

En contexto

La candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro, aseguró esta semana que si el Gobierno no actualiza el censo electoral previo a las internas se retirará de la competencia para evitar ser "cómplice" de un nuevo fraude.

"El censo viejo forma parte de la estructura fraudulenta del Partido Nacional como en 2013 y 2017. Nosotros queremos censo nuevo para depurar el padrón. Si eso ocurre ya no estarían los muertos votando y los vivos no aparecerían muertos", graficó.

Cuestionado por haber habilitado la reforma constitucional sin debate político ni social para poder ser reelecto en 2017, Hernández enfrenta un complejo frente judicial. Entre otras cosas porque su hermano, el exdiputado Tony Hernández (2014-2018) está preso en Nueva York por narcotráfico.

"Hay como 30 extraditados y todos mencionan a Juan Orlando Hernández como parte del cartel de narcotraficantes", remarcó el entrevistado.

"En el Congreso quisimos proponer un juicio político para el dictador Juan Orlando pero no teníamos votos suficientes: 30 en 128. Decidimos no presentarlo porque si no alcanzamos la mayoría perdemos la posibilidad de presentarlo en otro momento", agregó el diputado.

Barahona advirtió que la crisis social va en aumento por el impacto de la pandemia, que ya afecta a 400.000 personas que perdieron su trabajo. "Pero la represión del pueblo no para. Este lunes [20 de julio]", dijo.

Barahona explicó que los garífunas —grupo étnico descendiente de africanos y aborígenes caribes y arahuacos— "están en disputa de tierras porque los quieren sacar porque es una zona turística. Están desaparecidos, no sabemos nada de ellos".