España: "Es una urgencia nacional formar Gobierno para abordar el cambio climático"

Montón precisó que la parálisis política impide "implementar planes, programas, medidas, leyes, que llevan en el cajón hace ya más de un año. Es imprescindible la formación de un Gobierno. Es una urgencia nacional para abordar el cambio climático que tengamos a nuestro representante político gobernando".

Montón mencionó entre un "larguísimo suma y sigue que no pararía de recitar" algunas de esas acciones que están frenadas: "el plan de energía y clima que hay que enviar a la UE (...) y una ley de cambio climático y transición energética que lleva esperando más de un año y pico".

La entrevistada destacó que tras la retirada de Chile como anfitrión de la Cumbre Mundial por el Clima COP 25, y a pesar de la coyuntura española, "lo más importante para Greenpeace no es dónde se celebre esa cumbre sino cuándo. Es imprescindible no perder ni un día, lo importante son los contenidos no el lugar".

La portavoz mencionó la relevancia del encuentro que irá desde el 2 y hasta el 13 de diciembre en Madrid, aunque a priori las propuestas que se van conociendo no alcanzarían para lograr uno de los aspectos clave establecido en el acuerdo climático de París 2015: "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura 1,5 °C".

"Hace falta más ambición por parte de todos los países, evidentemente también de la UE que está tirando como líder", apuntó Montón al referirse al clima previo que se está viviendo en Madrid con la presentación de los informes y las llegadas de participantes.

"Lo que sabemos es una mala noticia. Con la información que tenemos ahora, los planes que se van a presentar no llegan a ese grado y medio, sino que mantendría más o menos el calentamiento de este planeta en 3 grados centígrados y eso sería inaceptable", concluyó Montón.

Pese a lo complejo del tema y la falta de señales contundentes de acciones que reviertan definitivamente la tendencia de calentamiento global , la vocera de Greenpeace advirtió que "tirar la toalla es un sin sentido, es aceptar la catástrofe per se, la destrucción de nuestras formas de vida tal como las conocemos".