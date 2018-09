Tratado del Caspio consolida posición de Rusia en Asia y Oriente Medio

"Declarar al Caspio como zona de paz le da a estos cinco Estados la garantía de que sus diferencias urgentes ya están solucionadas y las que faltan, están en proceso de solución", destacó a Sputnik Martín Pizzi, especialista en temas marítimos y navales, al comentar el acuerdo.

La definición de este cauce como "gran cuerpo de agua" no es menor. Denominado habitualmente como mar, y en menor medida como lago, de haber adoptado alguna de estas opciones, la regulación hubiera quedado sujeta a las normas internacionales. De esta manera, los cinco países con costa sobre su cauce serán los únicos que lo gestionen y exploten.

"No se permite el tránsito por el Caspio de un buque que enarbole una bandera que no sea de los cinco firmantes del Tratado", apunta Pizzi a la hora de marcar que esto vale tanto para los barcos comerciales como militares. En este sentido también se deja sentado que ningún país ni organismo internacional podrá establecer bases militares, ni aviones de guerra surcar su espacio aéreo.

Pero no solo eso. "Los términos del tratado no se limitan a la costa sino también a los territorios, su redacción implica que ninguno de los cinco firmantes puede permitir establecer bases extranjeras en su territorio. No da lugar a la interpretación".

Para Pizzi, integrante de la plataforma Equilibrium Global este tratado "permite pensar en la colaboración y en la complementación e incluso en el crecimiento económico". Rico en recursos ictícolas y en hidrocarburos, el Caspio aspira también a desempeñar un rol protagónico en la Ruta de la Seda del Siglo XXI.

"China tiene planes muy claros par a la región (…) entonces, lo que hacen estos estados a través del tratado es garantizar su participación en la iniciativa sin quedar fuera del negocio, al decir ´la mercadería podrá pasar por aquí, pero en nuestros medios de transporte´".