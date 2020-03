"La política estadounidense sólo está disponible para personas muy mayores con merma en sus capacidades"

La Casa Blanca: ¿residencia para la tercera edad?

Martes, ni te cases ni te embarques. Una frase que Bernie Sanders tal vez desconoce, pero que la ha sufrido. El Supermartes se convirtió en Supernegro para el candidato más progresista de los demócratas. Una instancia que se pareció más a la película 'El regreso de los muertos vivos', que a un paseo festivo o a un desfile de carnaval como habría pensado hace apenas unos días.

Y es que Biden, quien está envuelto en escándalos con Ucrania desde su época de vicepresidente de Barack Obama , prácticamente ya era considerado un cadáver político, y poco y nada tenía que hacer en esta contienda para enfrentarse en un cara a cara con el actual presidente, Donald Trump, el próximo mes de noviembre.

Pero milagrosamente, se hizo la luz: justo en el momento en que se jugaba el Supermartes en 14 estados del país, tres de los candidatos que para Biden eran una auténtica piedra en el zapato por ser su competencia directa al ocupar su mismo espacio político, van y anuncian que se bajan —¿o los bajaron?— de la carrera: Tom Steyer, Amy Klobuchar y Pete Buttigieg, tal vez el más resonante de todos por haber sorprendido ganando en el caucus de Iowa en el inicio de esta carrera cuando Biden no era más que un espectro.

"Sin duda alguna se ha presionado a todos los candidatos que ocupaban el mismo espacio que Biden, para que se retiraran y le dejaran el campo libre", opina al respecto el analista internacional Carlos Martínez.

Con el camino despejado, Biden tiró una enorme red y ejecutó una pesca de arrastre, se llevó todo lo que dejaron a su merced los candidatos que se bajaron, y más: ganó en Massachusetts, uno de los estados más progresistas y donde en principio todo apuntaba a que lo ganaría Sanders. Total, se llevó la victoria en nueve de 14 estados y ya le sacó un buen pico de ventaja en delegados.

Pero, qué queda en limpio, de fondo, este cabeza a cabeza entre Sanders y Biden? Que respectivamente, el senador de Vermont tiene 78 años y el ex vicepresidente, 77. Lo que significa que de llegar a una victoria el próximo noviembre, cualquiera de ellos dos tomaría las riendas de la Casa Blanca a las puertas de los 80 años de edad. En tanto, Trump no sería mucho más joven: renovaría su mandato con 74 años.

"Sí que es verdad que la política estadounidense parece ser que sólo está disponible para personas muy mayores ya, con cierta merma en sus capacidades —por lo menos físicas— y que creo que habla de lo difícil que es siquiera llegar a este primer paso de presentarse a unas primarias con éxito".

Para Martínez, de fondo el mensaje que da esta situación es que no vale ya ser una persona preparada, inteligente, con cierto carisma [para ser candidato a la presidencia de EEUU], sino que además hay que tener mucho tiempo libre, mucha dedicación, y hacer una carrera durante toda su vida para llegar a este escalón, que no es el último.

"Habla de los obstáculos reales de la política estadounidense, que por mucho que se hable de democracia, no es tan democrática como nos hacen parecer: cada vez está más claro que hablamos de democracias formales y no de democracias reales. Y un ejemplo de esto es esta edad tan alta y hablar de personas que al menos son multimillonarias, o bien han tenido una carrera profesional exitosa, pero en ningún caso me gustaría ver el posible sitio de un trabajador joven presentándose a estas primarias: no le auguro ningún éxito por muy buen político que pudiera ser", concluye Carlos Martínez.