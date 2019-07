"¿Se conforma Unidas Podemos con ser un apéndice del Gobierno del Partido Socialista?"

España es un 4x4, y no se trata precisamente de un vehículo potente, ni de una operación matemática de multiplicación, aunque se le multipliquen los problemas a la enésima potencia debido a que los partidos políticos no han sido capaces de lograr un acuerdo para formar Gobierno. Y el presidente en funciones, un dos de dos.

España tuvo cuatro elecciones generales en cuatro años, y el socialista Pedro Sánchez fracasó en sus dos intentos de ser investido como presidente del Gobierno en el breve lapso de 3 años. Esto, pese a haber ocupado el cargo durante un tiempo sin haber sido elegido en unos comicios y tras una moción de censura al 'popular' Mariano Rajoy. Es lo que probablemente cuenten los libros acerca de la historia de España en el futuro al referirse a esta época de un electorado tan fragmentado.

Aquellos que se solacen en los detalles dirán que tras un primer intento que requería la mayoría absoluta de asentimientos en el Congreso, es decir, 176 voluntades, confirmarán que en la segunda intentona donde le bastaba con tener más 'síes' que 'noes', Sánchez no fue capaz de recaudar más de 124 almas: sus 123 y una extra: la de un diputado del Partido Regionalista de Cantabria [PRC].

Quienes le cortaron el paso fueron mayoría. 155 diputados, con diversas razones, le bajaron el pulgar: el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Junts per Catalunya, Navarra Suma y Coalición Canaria. Mientras que el partido que pretendía tener un lugar en la mesa, Unidas Podemos, sumado a ERC, PNV, Bildu y Compromís, se abstuvieron.

¿Qué está pasando en España?

La interrogante que surge en esta ecuación es: ¿qué está pasando en España? La politóloga y Dra. en Relaciones Internacionales Arantxa Tirado, confirma que hay varias lecturas de lo que está sucediendo, y cada una de ellas depende de quien haga el análisis.

"Desde afuera, como politóloga, lo que veo que está sucediendo es que el sistema de partidos y el sistema político español ha cambiado en los últimos años", afirma la experta.

"El establishment está tratando de adaptarse a este nuevo escenario donde el bipartidismo que funcionó de facto" tocó su fin "en los últimos tiempos con la emergencia de nuevos partidos como Podemos, como Ciudadanos. Hay una mayor fragmentación del voto que refleja un cambio en el electorado del Estado español, y esto hay quien lo lee en términos de un cambio también en lo que sería el régimen del '78, que tal como se diseñó en la transición ya no se puede sostener igual", subraya Tirado.

Para la politóloga la clase dominante y las preferencias electorales se han fragmentado en diferentes partidos, lo que refleja un escenario de inestabilidad política y sobre todo institucional.

"Por momentos, mucha gente que no tiene acceso a lo que se está negociando, más allá de las filtraciones, o de lo que nos dicen ellos [los políticos] desde los medios, tiene la impresión de que todo es un teatro, una escenificación, o algo que no pueden entender. No entienden el comportamiento de los distintos actores políticos que están dando declaraciones".

"Hay una sensación de hastío por parte de cierta ciudadanía. Hay gente ya que dice 'yo no voy a volver a ir a votar, porque vote lo que vote, luego no se ponen de acuerdo'", incide la experta.

Para enmarcar esta situación, Tirado apela a las estadísticas, que indican que casi un 70% de los ciudadanos españoles no quiere volver a las urnas. "Quiere que ya haya un Gobierno, que se pongan de acuerdo y evitar esta situación de bloqueo, boicot, o como se le quiera denominar que no beneficia al sistema que se vende como estabilidad".

Un debate bronco en el Congreso

Mientras, en el último debate en el hemiciclo que tumbó la investidura de Sánchez, se escucharon frases que pintaron la situación de cuerpo entero. Al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se le escuchó decir: "El problema es que la banda no se ha puesto de acuerdo para repartirse el botín". Desde el Partido Popular, Pablo Casado fue lapidario con Pedro Sánchez: "Es usted mucho menos que hace cuatro días". En tanto, Gabriel Rufián de Esquerra Republicana de Catalunya sentenció que en septiembre será casi imposible llegar a un acuerdo debido a la sentencia del procés.

En este sentido, la politóloga admite no entender cómo han sido las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE, cuál es el escollo fundamental para que no se acepte la oferta del PSOE: si es un tema de Ministerios o de partida presupuestaria, o es una demostración de fuerza por parte de Unidas Podemos, o si todo esto no es más que una estrategia para demostrar que hay un régimen del '78 que bloquea la entrada a una fuerza como Unidas Podemos en un eventual Gobierno de coalición.

"¿Hasta qué punto a Unidas Podemos le interesa entrar en un Gobierno con el Partido Socialista en un contexto de recesión económica para aplicar políticas económicas de recorte, que le laven la cara al Partido Socialista y al sistema, que [Unidas] Podemos acabe siendo como un Syriza, para que luego llegue la derecha o la ultraderecha para gestionar bien y se queme todo el acervo político conseguido por esa izquierda que parecía que iba a hacer algo diferente, que iba a hacer el Sorpasso al PSOE, que iba a cambiar el sistema político español y que ahora parece conformarse con ser un apéndice o una partecita del Gobierno del Partido Socialista?", concluye preguntándose la Dra. Arantxa Tirado.