Atentados en el golfo de Omán: "El primer sospechoso es EEUU"

Una provocación para apretar a Irán. Es lo que aparentan ser los ataques a dos petroleros en aguas del golfo de Omán. La procedencia de las explosiones que dañaron a las naves es todo un misterio, algo que no impidió a Washington responsabilizar inmediatamente a Teherán.

Ambos navíos salían del golfo Pérsico -que colinda a través del estrecho de Ormuz con el golfo de Omán-, donde se encuentran buques de guerra de EEUU con el objetivo declarado de garantizar la estabilidad en la región. Pero el efecto parece ser el contrario, siendo las explosiones una muestra más de ello.

La prueba presentada por Washington es un vídeo de bajísima calidad donde una patrullera supuestamente iraní se acerca a uno de los barcos tras ser atacado. Sus tripulantes, según la versión norteamericana, trataron de barrer las huellas de su protagonismo en los atentados que, 'casualmente', solo benefician a los adversarios de Teherán.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, no tardó en acusar a Irán de "atentar contra la libre navegación" en la zona y de provocar allí "una escalada de tensión inaceptable". Subrayó que la respuesta va a ser la continuación de las presiones económicas y diplomáticas. Incuso no descartó el uso de la fuerza si el país persa no acepta renegociar el acuerdo nuclear de 2015 y su programa de misiles balísticos.

Más información: Tensión en el Golfo: "Trump no ha iniciado ninguna guerra, solo continuó las de Obama"

Asimismo, atribuyó los ataques a la intención de Irán de "minar la coyuntura de los mercados petroleros mundiales", en referencia a que transita por la zona la quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.

Según Vladímir Fitin, experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, a EEUU "se le ve el plumero" en los sucesos.

"Se ve claramente la intención norteamericana de acusar a Irán. Suelen culpar Teherán de todos los males sin tener pruebas. No es de extrañar que la versión de EEUU suscite tantas dudas, sobre todo teniendo en cuenta que la situación de ninguna manera beneficia a Irán. Washington, a su vez, tiene ahora un nuevo pretexto para aumentar la presión política, económica y hasta militar. Se trata de una de las tantas 'fake news' de EEUU", indicó.

Guadi Calvo, especialista argentino en África, Oriente Medio y Asia, tampoco tiene "confianza" en las acusaciones que apuntan a Irán.

Tema relacionado: Un vídeo capta el incendio en uno de los petroleros atacados en el golfo de Omán

"El primer sospechoso es EEUU", indicó el también escritor, al señalar que Washington tiene una "larga tradición de ataques de falsa bandera".

Según el experto, la ofensiva antiiraní de EEUU tiene que ver con que esa nación está dando "un mal ejemplo" a los demás países de la región, mostrando que "se puede vivir sin depender" de las directrices norteamericanas.