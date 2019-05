La UE a los codazos: enzarzada en su 'Juego de Tronos'

2014: el Europarlamento, que pinta poco y nada a nivel político, con un margen de maniobra maniatado, y con un casi nulo poder de decisión, hace una jugada magistral y logra arrogarse el atributo de decidir quién se sienta en el trono de La Comisión Europea. Y decide: el luxemburgués Jean-Claude Juncker.

2019: el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo provoca tal desasosiego, y mientras los involucrados intentan digerirlo, los jefes de Estado dan un 'golpe de Estado' y vuelven a tomar la sartén por el mango: dicen que por culpa de falta de mayorías claras en el Parlamento Europeo, serán ellos nuevamente quienes decidan quién debe ocupar el cargo más importante de la UE, es decir, quién será el sucesor de Juncker.

El presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón afirma que "el Parlamento Europeo nunca ha tenido prácticamente potestad ninguna y su capacidad para tomar decisiones ha sido escasa. Hasta el punto que a estas elecciones hay que verlas más como una especie de macro encuesta, porque en el fondo, que haya más o menos diputados de un grupo o de otro, o de una tendencia u otra, no se refleja en nada".

De este modo, y enfundada en trajes elegantes, la gresca diplomática ya se juega en los más altos niveles del bloque comunitario. Uno de los que debe abandonar su trono montó sus vis-à-vis privados entre bambalinas. Fue la táctica que empleó el presidente saliente del Concejo Europeo, el polaco Donald Tusk, a cuenta de que pudiera resultar apabullado y magullado.

Moragón explica que "la UE es una construcción desde arriba no democrática, y en eso tenemos desgraciadamente bastante experiencia. Porque cada vez que ha habido un referéndum en algún país para aprobar, por ejemplo el Tratado de Maastricht al que Dinamarca 'dijo' que no, también en otro [el Tratado de Lisboa] Irlanda. Pues muy respetuosa con la democracia, la UE ha hecho volver a votar a esos países hasta que saliera que 'sí'", con lo cual imagínate la democracia que hay dentro de la UE".

Los cinco tronos en disputa son: el de los presidentes de la Comisión, del Consejo, del Parlamento Europeo, y del Banco Central Europeo, y el alto representante de Política Exterior.

Mientras, los principales medios de España señalan que el presidente en funciones del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se convierte en la gran llave para el reparto de los cargos más altos del bloque. Pedro Sánchez, que intenta presionar para que Josep Borrell, su canciller en funciones, quien hace pocos días declaró que Rusia sigue siendo una amenaza, sea quien ocupe precisamente el cargo de Alto Representante de la Política Exterior de la UE.

"Otro cargo que no sirve absolutamente para nada en la UE, porque como no tenemos política exterior común, es un cargo testimonial. Si ponen al señor Borrell, pues viajará mucho, dará muchas vueltas, verá países, comerá distintas gastronomías, y poco más, porque [el cargo] no tiene influencia ninguna: cero [0]. Porque no hay una política exterior común, cada país ya va a lo suyo hace tiempo y defiende sus intereses nacionales", concluye Fernando Moragón.