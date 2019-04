Diputada Ana Surra: "Pedro Sánchez no ha cumplido"

La diputada incide en que fue oportunista la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez. "Encuentra [ahora mismo] a la derecha dividida por ver quién es el hegemónico; Podemos en un mal momento con problemas internos. Entonces utilizaron este momento especial para poder ganar, y yo creo que es lo que va a pasar", apostilla. Una virtual victoria socialista en las generales de este 28-A que Surra atribuye más al contexto político general de España, que a los méritos de la Administración Sánchez.

Surra es contundente al analizar la actual situación del Estado español.

"Económicamente sigue todo mal, cada vez hay más descrédito en las instituciones, y ya hemos visto en este pequeño ejemplo [que representaron] estos pocos meses [al frente del Gobierno] en el que [los socialistas] tuvieron la posibilidad de cambiar cosas, y no lo han hecho".

Lo que subyace en esta situación, incide Surra es que "el 'problema' es que la gente piensa que si sube el PP, sube Vox, y la mayoría de la gente no acepta a Vox".

Te puede interesar: La extrema derecha nunca se fue de España, pero ahora se manifiesta sin tapujos

Refiriéndose en concreto al crecimiento de su partido de casi un 50% de votos –según sondeos– respecto a los resultados obtenidos en las elecciones anteriores de 2016, Surra se sincera. "Sería la primera vez que ERC ganaría unas elecciones en Cataluña".

Surra observa que ERC ha ganado las elecciones al Parlament de Cataluña, pero que en las elecciones generales hasta el momento su mejor resultado ha sido el segundo lugar: "En las elecciones generales nunca habíamos ganado. [Ahora] Tenemos chances de ser la primera fuerza, por lo menos en tres de las cuatro provincias [catalanas]. Por lo tanto seríamos la primera fuerza de Cataluña".

Consultada acerca del secreto del crecimiento que ha tenido ERC en los últimos años, Surra lo adjudica a diferentes causas. "En primer término, la seriedad de las posiciones y la seriedad de sus dirigentes. No ha habido grandes problemas internos de liderazgo, y sobre todo y fundamental, que nuestros líderes principales están presos por mantener una conducta digna y por mantenerse en la misma posición y respaldando el mandato de la gente que votó el 1 de Octubre [de 2017]".

Además: Elecciones en España: encuestas revelan qué partido ganaría los comicios

Respecto a qué determinación podría tomar ERC tras las elecciones sobre apoyar a determinado partido para formar Gobierno, la diputada es tajante.

"Es un falso dilema decir que nosotros vamos a elegir entre socialistas o la derecha. Evidentemente nosotros somos antifascistas, estamos en contra de la derecha, que son los partidos que no suben las pensiones, que no suben los salarios, y que dejan a la gente sin ninguna posibilidad de defensa legal, y que incluso reformaron la ley laboral y hay penalización al derecho de huelga, etc. Todo eso, nosotros no lo apoyamos".

Incide en que el PSOE tiene una base popular que no le permite hacer las mismas propuestas que hace el PP. Matiza, no obstante, que la formación de Pedro Sánchez "es muy manejable por la derecha. Tiene gente dentro del partido que va con esas posiciones de la derecha. Entonces, es evidente que no son lo mismo, pero nosotros tenemos que hacer fuerza para que gane dentro del Partido Socialista la posición de más de defensa de los trabajadores".

"No queremos un Gobierno del 'trifachito' como le decimos a 'los tres jinetes del apocalipsis' este, pero tampoco queremos un Gobierno socialista que haga lo mismo que el PP. Ahí va a depender que seamos la primera fuerza en Cataluña, sobre todo en la provincia de Barcelona que es donde estamos cabeza a cabeza con los socialistas [PSC], para que el Partido Socialista en el Gobierno [central], que va a salir [ganador], salga [beneficiada] más la posición de sus trabajadores, que la [de la parte] que quiere vender sus posiciones", concluye Ana Surra.