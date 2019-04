Elecciones en España: encuestas revelan qué partido ganaría los comicios

Un barómetro publicado este 22 de abril por la cadena de televisión La Sexta pronostica que el PSOE ganará las elecciones con el 28,1% de votos, seguido del conservador Partido Popular (20,4%), los liberales de Ciudadanos (15,2), la coalición de izquierda Unidas Podemos (13) y la formación ultraderechista Vox (12,7).

En base a estos resultados y al peso del voto en función de las distintas circunscripciones electorales, los 350 escaños en juego en el Congreso de los Diputados se repartirían de la siguiente manera: PSOE (123), Partido Popular (75), Ciudadanos (50), Vox (39) y Unidas Podemos (32).

En ese escenario, ni la suma de los tres partidos de derechas (PP, Cs y Vox) ni la de las dos grandes formaciones de izquierda permitirían sumar mayoría absoluta (176) en el Congreso de los Diputados.

Tampoco bastaría con un hipotético pacto entre PSOE y Cs, una posibilidad con la que se especuló ampliamente en los últimos días de campaña aunque los liberales insisten en que no llegarán a acuerdos con Pedro Sánchez bajo ninguna circunstancia.

En consecuencia, los escaños de distintos partidos del nacionalismo vasco y catalán —14 de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), 4 de Junts Per Catalunya (JxCAT), 6 del Partido Nacionalista Vasco (PNB) y 6 de EH Bildu (EHB)— tendrían una gran capacidad de influencia de cara a la formación del futuro Gobierno.

Según este estudio, realizado por la empresa Invymark —que no publicó el tamaño de la muestra—, un 69,4% de los encuestados aseguran que ya tienen su voto decidido para este domingo, mientras que un 21% afirma que aún no sabe qué votará y un 9,1% reconoce que no irá a votar.

En líneas generales, estos pronósticos coinciden con los publicados este 22 de abril por el diario ABC en base a una encuesta de la empresa GAD3, que entrevistó a 10.000 personas para realizar el sondeo.

Este estudio ofrece las siguientes estimaciones de voto: 31,5% para el PSOE, 20,1 para el PP, 13,9 para Cs, 12,1 para UP y 11, 4 para Vox.

En base a estos resultados el reparto de escaños sería el siguiente: 134-139 para el PSOE, 81-86 para el PP, 42-44 para Cs, 30-32 para Vox, 27 para UP.

En cuanto a los partidos regionales, el estudio pronostica 13 escaños para ERC, 6 para PNV, 4 para JxCAT y 2 para EHB.

Al igual que el sondeo de La Sexta, esta encuesta augura un escenario muy fragmentado, algo que según ABC hace que "el pacto de Sánchez con ERC se sitúe como una opción realista".

No obstante, este estudio también destaca que existe un elevado número de indecisos que podría hacer cambiar las proyecciones.

Este estudio no ofrece porcentajes, pero destaca que de entre las 36 millones de personas con derecho a voto, al menos 2,5 admiten que todavía no han decidido a quién votarán, mientras que otros 8 millones de personas aseguran que pueden cambiar de criterio en los próximos días.

​El gran número de indecisos otorga una especial relevancia a los dos debates electorales que mantendrán los candidatos de los cuatro principales partidos este 22 de abril y el 23 de abril.

En esos debates no participará Vox después de que la Junta Electoral Central vetara su presencia por ser todavía un partido extraparlamentario.