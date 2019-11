Opinión: "informe de la OEA fue acelerador del golpe de Estado en Bolivia"

"OEA presenta informe con falta de rigor y de responsabilidad"

Alfredo Serrano destacó tres puntos claves en el proceso que ha vivido Bolivia: el primero es el informe preliminar de la misión electoral, que es presentado el 23 de octubre, un par de días después de las elecciones.

En ese informe "se utiliza un término nunca visto en toda la literatura de las observaciones electorales que es recomendar una segunda vuelta, sin ninguna auditoría y ni siquiera habiéndose acabado el cómputo de las actas electorales", señaló el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica – CELAG.

El segundo momento es la elaboración de una auditoría integral de las elecciones y ahí hay que diferenciar también dos instancias muy delicadas. Una de ellas el domingo cuando ya la policía había desconocido al presidente Evo Morales, y entonces la OEA plantea que hay irregularidades y hay que volver a realizar las elecciones.

"El expresidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera tienen el respaldo absoluto de México, así como del próximo gobierno de Argentina que encabezará Alberto Fernández y otros gobiernos del mundo, lo que demuestra que están más respaldados de lo que Estados Unidos y otros países quieren demostrar", dijo Alfredo Serrano a Sputnik y radio M24.

Chile: ¿Habrá una nueva Constitución?

"Cuando uno analiza la letra chica de ese informe preliminar se dice que la muestra es de 333 actas de un total de 34.555, lo que no es estadísticamente significativo y además es seleccionada en base a criterios únicamente en donde el Movimiento Al Socialismo – MAS, partido del expresidente Morales, obtuvo muchos votos. De las 333 actas se encontraron irregularidades en 78, lo que representa 0,22%, lo que es algo habitual", dijo Serrano. Además, en el informe se critica la transmisión de resultados preliminares, que es un sistema que no es vinculante. "Como no encontró nada en las actas reales, la OEA se dedicó a rellenar el 75% de su informe analizando este sistema, echando mucha leña al fuego en un momento muy delicado y trágico para Bolivia", dijo el académico español.

El licenciado en ciencias políticas y administrativas e investigador de la Fundación SOL de Chile, Recaredo Galvez, dijo que "la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, se ha transformado al día de hoy en el texto político más vendido en las librerías, porque ahora se busca reformarla y esta será la disputa que tendrá que afrontar el gobierno de Sebastián Piñera en los meses que le quedan. En este sentido uno de los riesgos que se corre es que los sectores pobres, de trabajadores, que han impulsado estas movilizaciones y las han mantenido no participen del proceso de escritura de la nueva Constitución ", dijo Galvez.

"Por otro lado las manifestaciones no cesan en el país y más que anunciar medidas para proteger el trabajo y para proponer soluciones concretas en materia de desempleo, el gobierno ha ido informando insistentemente cuántos trabajos se van a perder y cual será el impacto económico de las movilizaciones".

"El gobierno criminaliza y trata de instalar una politica de miedo en relación a lo que significa esta protesta social civil", señaló el investigador.

I Cumbre internacional de música electrónica y arte digital

En el cierre cultural, conoceremos sobre la primera edición de música electrónica y arte digital que se celebrará en Uruguay el sábado 16 y domingo 17 de noviembre con invitados extranjeros. Valentina Cabrera, integrante del equipo de producción nos brinda los detalles de las actividades que serán con entrada libre y gratuita.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina.