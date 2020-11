Crecen las protestas en Perú tras cambio de Gobierno; Bolsonaro vs. Biden

Mientras continúan en Perú las protestas populares por la destitución de Martín Vizcarra, organizaciones cuestionan la falta de equilibrio de poderes y la inestabilidad generada en un país ya golpeado por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica.

"Aquí hay una suma de intereses privados impresionante. Parte del problema es ideológico. Buscan [el nuevo Gobierno] hacerse con el poder por ocho meses y disponer del presupuesto lo más que puedan, así como de las leyes", dijo a En Órbita el politólogo peruano Jorge Aragón.

El Instituto de Estudios Peruanos —del cual Aragón es investigador principal— calificó la vacancia como un "golpe a la débil institucionalidad" de la nación, previo a las elecciones de abril de 2021. El experto resaltó que la decisión de los congresistas es un "contragolpe" a los intentos de reforma impulsados por Vizcarra.

En su discurso de asunción como nuevo presidente , Merino —quien como líder del Congreso encabezó el proceso de destitución de Vizcarra— dijo que el Consejo de Ministros será de "consenso y unidad, integrado por las personas más calificadas sin distinción de colores políticos".

"Sin embargo, no ha logrado designar nuevos ministros, lo que habla de lo reducidas que son sus redes", afirmó Aragón.

"El Congreso no tiene mayor capacidad de disciplinar a los congresistas, en convencer de que voten en una dirección. Una vez más se ve lo precario que son las organizaciones políticas del país", reflexionó.

El exministro de Defensa y excongresista Ántero Flores Aráoz fue nombrado presidente del Consejo de Ministros y coordinará el gabinete de Merino. "Es un político casi jubilado, muy vinculado a los sectores más conservadores del país. Es cercano al fujimorismo. [Merino] comienza mal", consideró el investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos.

"Munición gruesa" de Bolsonaro hacia Biden

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, amenazó a Joe Biden si impone barreras comerciales contra Brasil. El candidato presidencial demócrata estadounidense espera su oficialización como próximo mandatario mientras el presidente en ejercicio, Donald Trump, impugna los resultados tras denunciar fraude.

Bolsonaro recordó que Biden, durante su campaña política, manejó la posibilidad de imponer sanciones a Brasil "si no se detenía" el incendio en la Amazonía. "Cuando la saliva se termina hay que tener pólvora, porque si no, no funciona", desafió el sudamericano.

"Bolsonaro siempre ha sido servil a Trump, con todo lo que ha entregado en términos comerciales a EEUU pero nunca ha recibido nada a cambio. Uno de los 'talones de Aquiles' de su gestión es su política medioambiental", dijo a En Órbita el analista internacional brasileño, Clayton Mendonça Cunha Filho.

"¿Quién puede imaginar que Brasil puede declarar una guerra a EEUU? Ya sabríamos el resultado", se preguntó con ironía el experto sobre la

Mendonça Cunha Filho opinó además sobre los dichos del presidente brasileño, al llamar a sus compatriotas a no ser "maricas" ante la pandemia del coronavirus, que ya causó en el país unas 163.000 muertes y más de 5.7 millones de casos.

En tanto, el analista señaló que "aún es muy temprano" para analizar el impacto de los cambios políticos regionales en Brasil, tras las elecciones en EEUU y Bolivia, y el plebiscito constitucional en Chile. Aunque apuntó que, la oficialización del triunfo de Biden y la salida de su "aliado" Trump de la Casa Blanca, "debilita" al Gobierno de Bolsonaro.

Alentador

La vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 tiene una eficacia del 92%. El resultado fue tras el primer análisis de datos de los ensayos de la fase 3 realizados en el país.

El Fondo Ruso de Inversión Directa —que participó en su desarrollo— informó que 20.000 personas recibieron la primera dosis y 16.000 la segunda. El medicamento se administra en dos etapas, en un intervalo de 21 días.

"No hubo eventos adversos inesperados durante los ensayos", destaca el comunicado.

El país tiene planeado producir durante noviembre unas 500.000 dosis. Más de 50 países ya solicitaron más de 1.200 millones de dosis.

Sputnik V fue la primera vacuna que Rusia registró contra el COVID-19. En octubre se registró la segunda, EpiVacCorona. El 10 de noviembre, el presidente Vladimir Putin afirmó que todas las vacunas desarrolladas en el país son seguras y eficaces.

