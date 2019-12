El ABC del plan económico de Alberto Fernández: dólar inalcanzable, retenciones y renegociación de la deuda

La normativa enviada al Parlamento "busca proteger a los sectores con mayor vulnerabilidad" y a la vez "crear consistencia macroeconómica", destacó Guzmán, quien además anunció un impuesto de 30 % sobre el valor de las compras de dólares por parte de minoristas. De este gravamen 70 % se invertirá en el sistema de seguridad social y 30 % en infraestructura y vivienda.

El plan aborda modificaciones en cuatro bloques: jubilaciones, tributos, tarifas y negociación de la deuda.

En Órbita dialogó con el economista Lavih Abraham, miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía.

"Es un plan consistente que busca reactivar la economía con un cambio de prioridades muy fuerte respecto a las del Gobierno anterior. Los cuatro puntos anunciados tienen que ver con los tributos, las tarifas, la deuda y las divisas, y van en el sentido de repensar quiénes deben hacer un esfuerzo para que el país salga de la crisis", explicó.

En cuanto a las jubilaciones, el ministro anunció dos partidas especiales de 5.000 pesos —unos 83 dólares— para quienes perciben menores ingresos. Estas se entregarán en diciembre y enero. En tanto, en un plazo inferior a 180 días diseñarán un cambio en la fórmula de calcularlas.

A nivel tributario, los cambios abarcarán incentivos para el ahorro en pesos y la repatriación de capitales en el exterior. El titular de Economía también anunció cambios en el sistema de retenciones a la industria agrícola.

"Se subieron los topes de las retenciones, de los derechos de exportación en los granos y se bajaron los topes en los productos elaborados. Ahora hay un esquema de incentivo donde se cobra más impuestos a quien exporta la materia prima en bruto. Las retenciones aumentaron, se cobrarán más impuestos pero se mantiene por debajo del que se cobraba en el Gobierno de Cristina Kirchner", consideró el economista.

Las tarifas de los servicios públicos serán congeladas por 180 días, tiempo en el que se diseñará un nuevo plan paliar los problemas del sector. Asimismo, se solicitaron facultades especiales para negociar la deuda.

Abraham habló también de la oposición política que puede encontrar este proyecto del Ejecutivo de Alberto Fernández.

"La oposición no es muy fuerte, es mediática y en algunos sectores sociales. Pero está desorganizada, como en los sectores agrícolas que no tienen representación muy directa en el Congreso. El oficialismo no tendrá problemas en el Congreso para aprobar las leyes", manifestó el miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía de Argentina.

Grave denuncia en Chile; se suprimió el secreto pontificio

El ministro de salud chileno, Jaime Mañalich, cuestionó un informe que da cuenta de la presencia de soda cáustica en los carros lanza agua que se usan para dispersar a los manifestantes.

El dato fue revelado en la víspera por el Movimiento Salud en Resistencia, tras detectar un aumento de

De acuerdo al estudio elaborado por una química farmacéutica independiente, se identificó capsaicina, un preparado artificial que es el principal del gas pimienta. Pero también soda cáustica, un “compuesto altamente corrosivo frente al contacto directo o en solución y fuera de toda norma legal respecto al uso de elementos antidisturbios”, aclara el documento.

"Carabineros y el actual Gobierno siempre han tratado de bajar el perfil a estos informes. No es una novedad lo que están haciendo ahora. Nosotros entregamos el informe a los periodistas y se masificó mientras que el Ministerio de Salud ni siquiera tiene el informe disponible", dijo a En Órbita José Silva, enfermero pediátrico, integrante del equipo coordinador de Movimiento Salud en Resistencia.

La institución nacional de Derechos Humanos solicitó al ministerio del Interior, de Salud y a Carabineros brindar la información sobre los componentes que se utilizan en el carro.

En medio de esta polémica, el presidente Sebastián Piñera oficializó el proyecto de ley para aumentar las penas a quienes agredan a policías. También presentó la renuncia el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, alegando motivos personales.

En otro orden, el papa Francisco suprimió el secreto pontificio sobre casos de pedofilia. Las nuevas normas aclaran que "no puede imponerse vínculo de silencio alguno" a quienes realizan las denuncias, a las víctimas y a los testigos de los hechos.

Los líderes eclesiásticos deberán proteger la información en casos de abusos para garantizar su "seguridad, integridad y confidencialidad", señala el texto. También se elimina la obligatoriedad de que el abogado y procurador en los delitos más graves contra la moral tenga que ser un sacerdote.

Asimismo se eleva a 18 años la edad mínima para que la pornografía no sea considerada infantil, cuando antes eran 14 años.

La exclusión del secreto pontificio subsiste cuando los delitos sean cometidos en concomitancia con otros.

El peor castigo que puede recibir un sacerdote dentro de este sistema es ser expulsado del clero.

Estas y más noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 hs de México, las 21 hs de Uruguay y las 0 GMT.