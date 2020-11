Coronavirus en Rusia: 26.338 nuevos contagios

La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa (6.511), San Petersburgo (3.691) y la región de Moscú (1.064), agregó la fuente.

"Si tenemos en cuenta la geografía de Rusia, la vacunación general de la población es una tarea grandiosa. Se requiere poner en marcha la producción masiva de vacunas e incrementar el potencial productivo", afirmó el politólogo ruso Serguéi Márkov.

Hungría será el primer país de Europa en recibir la vacuna Sputnik V desarrollada por el Ministerio de Defensa conjuntamente con el Centro Gamaleya.

El titular de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, declaró al respecto que "es evidente que el triunfo de la vacuna rusa no es del agrado de todos", pero "ninguna presión ni lobby en Europa nos detendrán".

Para el jefe de la diplomacia del país europeo, "lo más importante... es la salud de los húngaros", por consiguiente "para bien de Hungría debemos recibir lo antes posible una vacuna segura".

Moscú será la primera en iniciar la vacunación masiva en Rusia. La capital fue la primera en enfrentar la nueva infección y la primera en ofrecerle resistencia.

"Estamos preparados para la vacunación masiva. Estamos, lo que se dice, en arranque débil, esperamos partidas de vacunas más o menos grandes para la libre inscripción", enfatizó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

En otros temas

Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia de EEUU, y su vicepresidenta, Kamala Harris, han anunciado que su personal de comunicación en la Casa Blanca estará compuesto íntegramente por mujeres, incluida la directora de comunicaciones y la secretaria de prensa.

Al cargo de la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha sido nombrada Jen Psaki, quien en tiempos del mandato de Obama se hizo tristemente famosa por sus declaraciones contradictorias, amén de sus críticas ácidas contra Moscú, en particular, el plebiscito de Crimea y la reunificación de la península a Rusia.

El profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo Alexandr Kubishkin, experto en asuntos norteamericanos, destacó que Jen Psakiy, lo principal, probada.

"Vale decir, Joe Biden no se aparta de la línea e invita a gente probada, de la que no cabe esperar algunas medidas revolucionarias en el plano del cambio de su punto de vista. Es cierto que ella podría habituarse también a una nueva línea, aunque de momento, no está clara esa nueva línea con respecto a Rusia, salvo las declaraciones de Biden, lanzadas en el fragor de la campaña electoral, condensada en eso de que 'Rusia es el enemigo fundamental'", destacó el profesor.

La ceremonia de investidura del presidente entrante está programada para el 20 de enero de 2021.

En otro orden, el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, declaró en la sesión del Consejo de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que los integrantes del bloque deben concentrarse en el desarrollo sucesivo de la activa cooperación por línea de las regiones.

Según el jefe del Ejecutivo, en el marco de la OCS hay un "gran espacio para la cooperación en muchas direcciones".

"La OCS es el eslabón clave del proceso de formación de un espacio abierto, mutuamente provechoso e igualitario de interacción en Eurasia", puntualizó el primer ministro ruso.

Mishustin señaló que Rusia junto a los socios de la Unión Económica Euroasiática (UEE) y China, hace tiempo ya que se ocupan activamente de conjugar la unión y el proyecto un cinturón, una ruta.

Otro tema importante, según Mijaíl Mishustin, es la elaboración de un sistema de pago alternativo e independiente del dólar. La ampliación de la práctica de pagos en monedas nacionales "tiene buenas perspectivas", recalcó el jefe del Ejecutivo ruso.

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.