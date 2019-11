Trump espera sacar provecho del 'impeachment' en su contra de cara a comicios de 2020

"Los demócratas estaban "devastados" por el fracaso del informe de Robert Mueller sobre la presunta trama rusa en las presidenciales de 2016, y es por eso que ahora tratan de enjuiciarme por mi "perfecta" conversación telefónica con el presidente ucraniano. Disputaré la presidencia de EEUU en las elecciones en noviembre de 2020", anunció Trump, mientras que aún se desconoce quién será su rival del Partido Demócrata.

Algunos partidarios del impeachement han expresado la preocupación de que solo pueda beneficiar a Trump durante su campaña electoral. El politólogo ruso Konstantín Blojín considera:

"El 'impeachment' hace mucho ya que se hubiese hecho efectivo si se hubiera llegado a un consenso en relación a Trump. Pero la sociedad norteamericana está dividida y, además, Trump reforzó sus posiciones políticas internas…. De ahí que sea fácil de comprender que el objetivo no es el propio 'impeachment', sino la caída del ranking de Trump y su desacreditación a efectos de que, sobre tal telón de fondo, crezca el ranking de los candidatos demócratas…. El Partido Demócrata está promoviendo a nuevos candidatos. El hecho de que el multimillonario Michael Bloomberg haya presentado su candidatura es asimismo un indicador de la crisis. De momento los demócratas no tienen a un claro favorito", subrayó Konstantín Blojín.

El historiador y analista internacional mexicano Christian Nader comentó el tema:

"A EEUU no les importa lo que pasa más allá de sus fronteras, es la franca lucha entre Donald Trump y el partido demócrata por el poder. EEUU han metido sus narices tanto en Ucrania, como en cualquier otra parte del mundo. Ese es el imperialismo estadounidense. Yo no veo ninguna gran diferencia entre la administración de Trump y lo que pudiera haber ocurrido si llegara Clinton al poder. Son dos planes de guerra muy destructivos para el resto del mundo, y en lo que concretamente responde a las elecciones en EEUU probablemente Donald Trump salga fortalecido, porque a su electorado no le importa y no sabe lo que está ocurriendo".

En otro orden, los helicópteros de transporte militar rusos que patrullan el norte de Siria en el marco del memorando ruso-turco, expanden la zona de patrullaje, aseguraron a la prensa militares de la Fuerza Aeroespacial de Rusia.

Los pilotos comentaron a la prensa que ya durante tres semanas patrullan desde el aire el norte de Siria y el área del patrullaje se expande constantemente abarcando grandes partes de las provincias del norte y el noreste.

En la zona patrullada se encuentran las centrales hidroeléctricas más grandes de Siria, ambas en el río Éufrates, que suministran energía a muchas regiones del país.

Los pilotos no solo ayudan a la policía militar rusa sino que también velan por la seguridad de los puestos de distribución de ayuda humanitaria, cuyo número crece cada semana en las provincias de Haseke y Alepo.

Formalmente, el territorio es controlado por el Ejército sirio. Pero, distintas agrupaciones ilegales abandonaron este lugar no hace mucho.

Mientras tanto, según la agencia Reuters Turquía no respaldó el plan de la OTAN de defensa de los países bálticos y Polonia ante Rusia.

Tal como se informa, las autoridades turcas dieron indicaciones a su representante en la OTAN para que ocupe una posición rígida en las reuniones y charlas privadas, exigiendo al bloque militar que reconozca oficialmente a las fuerzas de autodefensa de los kurdosirios como formación terrorista.

Turquía da muestras de soberanía y no participa en la campaña antirrusa de los países de la OTAN,— subrayó el politólogo ruso Alexánder Dudchak.

La OTAN, por su parte, inventa cualquier pretexto para su existencia, si bien hace tiempo ya que esa "organización criminal organizada" debería ser disuelta. Pero ellos todo el tiempo están inventando algo nuevo: primero Serbia les molestaba y ahora inventaron la amenaza rusa,— añadió Alexánder Dudchak. Según el politólogo, la cooperación ruso-turca se sustenta sobre sólidas bases, pese a las divergencias en algunas cuestiones.

Moscú subraya constantemente que Rusia jamás atacará a algún país de la OTAN y, según el canciller ruso Serguéi Lavrov, la alianza tiene perfecto conocimiento de ello, aunque, igualmente, siempre busca un pretexto para reforzar su presencia militar en las proximidades de las fronteras rusas.

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto.