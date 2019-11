Rusia volvió a Oriente Medio

A algunos expertos les parece "asombroso" tan exitoso retorno de Rusia a Oriente Medio en calidad de fuerza influyente, teniendo en cuenta que a lo largo de un cuarto de siglo, tras la finalización de la guerra fría, su presencia en la región era imperceptible, se indica en el artículo, más aún que las posiciones de EEUU en Oriente Medio son ahora muy inestables.

No obstante, "anómalo" podría considerarse la ausencia temporal de Rusia y no su retorno, señala Eugene Rumer. La Unión Soviética fue una fuerza notoria e influyente en Oriente Medio durante buena parte del período que siguió a la II Guerra Mundial , tomando parte activa en la vida de la región, recuerda Foreign Affairs.

Pero tras el derrumbe de la Unión Soviética, Rusia se vio sumida en sus problemas internos y "casi no aparecía" en Oriente Medio, mientras que durante ese período EEUU se adaptó a su "rol hegemónico" en la región, consigna el articulista.

La operación siria resultó bastante exitosa para Moscú, dado que no se convirtió en un "atolladero" militar, que algunos analistas auguraban a Rusia y tampoco acarreó sustanciales pérdidas financieras y humanas, escribe Foreign Affairs. El Kremlin se posiciona exitosamente como influyente actor con quien deben dialogar todas las partes, explica el articulista.

El autor del artículo asegura: "Los intereses de Washington y Moscú en algunas esferas son compatibles y hasta coincidentes. Por ejemplo, EEUU y Rusia podrían cooperar en el proceso de coordinación del programa nuclear iraní de 2015".

El profesor argentino, Eduardo Luis Moggia, comentó el tema:

"Rusia no puede descuidar ni la cuestión del Medio Oriente, ni la cuestión del Golfo. Estamos asistiendo a nuevos tiempos donde si bien los conflictos armados han cesado, hay una lucha por el posicionamiento geoestratégico, en el cual no se puede estar ausente, sabiendo que este mundo es un mundo global y multilateral y no está librado a acción de un solo país".

En otro orden, el 4 de noviembre Rusia celebra el Día de la Unidad popular. El presidente Vladimir Putin, como es habitual encabezó la recepción solemne en el Kremlin.

Este día, de acuerdo con la ya arraigada tradición se entrega el premio por el aporte al robustecimiento de la unidad de la nación rusa, y también la condecoración de la Amistad, a los ciudadanos extranjeros, por sus méritos especiales en el fortalecimiento de la paz y del entendimiento mutuo entre los pueblos.

Vladimir Putin declaró en la ceremonia de distinción que la sociedad rusa debe estar cohesionada para que el país se desarrolle exitosamente. Los rusos pueden solo mancomunadamente resolver todas las tareas y responder a todos los desafíos.

El mandatario ruso indicó además que, el año siguiente, Rusia celebrará el septuagésimo quinto aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria

Este día en toda Rusia se celebran manifestaciones festivas, conciertos, pruebas de historia, dictados sobre conocimientos etnográficos, festivales de artesanía, de tradiciones y cultura de los pueblos de Rusia, y la ejecución masiva del himno oficial del país.

Mientras tanto, el primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev, declaró al término de la 14ª cumbre de naciones del Este de Asia en Bangkok que la cooperación multilateral y la Organización Mundial de Comercio no tienen alternativa.

Rusia propiciará por todos los medios el restablecimiento de la comprensión de la importancia de las organizaciones internacionales de comercio, particularmente de la OMC.

El suministro de equipo ruso, incluidos aviones y helicópteros, figuró entre los temas debatidos en las negociaciones con los dirigentes de Tailandia en Bangkok, indicó el primer ministro de Rusia. En opinión del primer ministro, Moscú y Bangkok tienen buenas oportunidades para cooperar también en el sector agrícola.

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.