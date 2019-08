Kiril Vishinski, puesto en libertad

El Kremlin saludó la decisión de la justicia ucraniana de poner en libertad al jefe del portal RIA Novosti Ukraina, Kiril Vishinski, comunicó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

La Justicia ucraniana prolongó en varias ocasiones la prisión preventiva para el periodista. Moscú ha condenado su detención y ha instado al Gobierno ucraniano a cesar las arbitrariedades.

En particular, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Vishinski fue arrestado por ejercer su profesión y exhortó a las organizaciones internacionales de derechos humanos a actuar ante la política "inaudita y absolutamente inadmisible" de las autoridades ucranianas".

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, hizo al respecto el siguiente comentario a nuestra Emisora: "Aplaudimos la liberación de Kiril Vishinski. Se trata del primer paso encaminado al restablecimiento de la justicia en relación al periodista. Desde luego que será muy difícil compensar todo lo que el régimen de Kíev hizo con respecto a Kiril Vishinski, pero está en libertad".

"En el ámbito jurídico a este caso se le debe poner punto final. Durante más de un año a esta persona no se le presentó ninguna prueba de culpabilidad y las acusaciones que se le hicieron fueron absurdas. Todo nosotros lo comprendemos".

El director general del grupo mediático Rossiya Segondya, Dmitri Kiseliov, manifestó al canal de televisión Rossia 24 que la excarcelación de Vishinski evidencia que es un caso político: "Se tomó una decisión política que confirma el carácter político de ese caso fabrica".

"Hay que reconocer que la decisión de poner en libertad a Vishinski mejora las perspectivas de las negociaciones entre Rusia y Ucrania y es útil para las dos partes… Sostengo que debe tomarse una decisión política, que el presidente Zelenski debe ordenar poner fin a esta oprobiosa persecución penal y declarar improcedente y jurídicamente nulo este caso".

El brasileño Amauri Chamorro, Comunicador Social y Magister en Comunicación Política, opinó para nosotros al respecto: "Es una gran victoria para el mundo, para la libertad de expresión y es un nuevo caso para no olvidar lo que está sucediendo p.ej. con Julian Assange, que así como él es un periodista que trabajó para informar al mundo de las atrocidades cometidas por ciertos países hegemónicos, que acaba de ser secuestrado por el Reino Unido y que muy probablemente sea extraditado a EEUU justamente por defender la libertad de expresión".

Es una gran victoria, ya que no solo Ucránia, sino toda Europa y el mundo tienen de vuelta a alguien que ha trabajado para informar sobre lo que realmente ocurre en el país. También debemos recordar que es un caso que ha sido tratado de manera aislada, invisible para los grandes medios de comunicación, que no han apoyado a un periodista detenido por motivos políticos”.

En otro orden, Rusia está dispuesta a actuar como garante del eventual acuerdo entre EEUU y el movimiento Talibán, si le piden hacerlo, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en su rueda de prensa semanal.

EEUU y Talibán, que celebran en Catar una nueva ronda de negociaciones, intentan ponerse de acuerdo sobre los últimos puntos del pacto sobre la retirada de tropas de EEUU. Esperan llegar a un acuerdo sobre las fechas de la retirada de las tropas estadounidenses a cambio de las garantías de que el territorio afgano no sea usado para atacar a EEUU u otros países.

Hasta ahora, los talibanes han condicionado el proceso de paz en Afganistáne insisten en acordar el calendario de su repliegue no con el Gobierno en Kabul sino directamente con EEUU.

Entre tanto, el presidente ruso Vladímir Putin y su par turco Recep Tayyip Erdogan visitaron el Salón Aeronáutico Internacional MAKS 2019. En la conferencia de prensa ofrecida el término de las negociaciones Vladímir Putin dijo que con Erdogan discutió la posibilidad de cooperar en lo referente a los cazas Su-35. Putin dijo que también se abordó el tema de un posible trabajo conjunto en lo concerniente al nuevo avión Su-57.

Según el experto ruso Serguéi Sudakov, Turquía ha demostrado con claridad que está girando hacia el lado de Rusia. Y es un giro no solo en sentido contrario a EEUU, sino también contrario a la llamada gran estrategia occidental de la propia Turquía. Ankara comprende perfectamente que ya no resulta prestigioso formar parte de la gran familia europea y encima es injustificado, no se tiene idea de los dividendos que se pueden obtener.

La creación con Rusia del prototipo de relaciones de naciones aliadas, especialmente en el área técnico-militar, prueba que Turquía, de una u otra manera, se está yendo de la familia de la OTAN, dijo Serguéi Sudakov. Según él, Turquía es un país que no prestará oídos a EEUU ni a la OTAN y pondrá de manifiesto su propia política independiente.

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de 'El Punto', un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.