La Justicia estadounidense aprieta tuercas en el 'caso Assange'

Las nuevas acusaciones señalan que Assange violó presuntamente la ley al publicar un "pequeño subgrupo" de documentos que identificaban los nombres de personas que trabajaban para el Gobierno de EEUU y entre las cuales había fuentes de inteligencia en Afganistán e Irak, según dijo a periodistas el jefe de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, John Demers.

Tema relacionado: "Medios 'hegemónicos' trabajan a favor de EEUU en caso Assange"

El politólogo ruso Leonid Krutakov, consultado por Radio Sputnik, expuso su versión de por qué EEUU persigue tan tenazmente a Julian Assange.

"Julian Assange propinó un golpe terrible al megaproyecto que había trazado EEUU en los últimos tiempos. Assange y Edward Snowden mostraron que el mundo del estándar y del espacio informativo únicos no es el mundo de la libertad universal, sino el mundo del control total y del monitoreo", opina el politólogo.

Según Krutakov, la "culpa" de Assange ante EEUU consiste en que, junto con Snowden abortó la implementación de dicho proyecto.

© REUTERS / Mohammad Ponir Un gremio de periodistas afirma que los cargos contra Assange es amenaza al periodismo mundial

Víctor Manuel Ramírez, analista político ecuatoriano residente en la capital británica, quien conoce personalmente al fundador de WikiLeaks, hizo un llamamiento.

"Quisiera llamar a los periodistas internacionales: deberíamos unirnos a las causas de Julian Assange a denunciar lo que está haciendo el Gobierno británico, que lo va a entregar a las autoridades de EEUU. Julian Assange no ha sido un periodista malo, él ha dicho la verdad", dijo Ramírez a Radio Sputnik.

Mientras tanto, Theresa May anunció este 24 de mayo que dimitirá el 7 de junio como líder de los tories para que el Partido Conservador pueda elegir a un sucesor y seguirá al frente del Gobierno británico hasta la elección de la persona que la sustituya.

Fotos: Theresa May, la 'Dama de Hierro' del siglo XXI

También lamentó no haber podido ejecutar el Brexit, tarea para la cual su futuro sustituto deberá recabar el apoyo de la mayoría parlamentaria.

El periodista británico, Alexánder Nekrásov, comentó el hecho: "El Brexit destruyó la carrera no solo de Theresa May. Ahora empezará una lucha, al menos, entre 13 candidatos que anunciaron que quieren sustituirla. Lo lamentable del caso es que todos ellos no proponen nada".

En otro orden, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que, por ahora, no considera oportuno el envío de tropas adicionales al Oriente Medio, a causa de la situación en torno a Irán, pero si surge tal necesidad, está dispuesto a impartir esa orden.

© AP Photo / Hassan Ammar Irán amenaza a EEUU con un "golpe en la cabeza"

Anteriormente, los medios estadounidenses, remitiéndose a fuentes, informaron que el Pentágono presentará a la Casa Blanca planes de envío al Oriente Medio de otros 10 mil militares, de cara a la tensión con Irán.

El profesor Alexander Kubyshkin, analizando la declaración del presidente de EEUU, dijo: "Pienso que Trump, a la espera de la cumbre del G20, que se inaugura el 26 de junio en Japón, está buscando enfoques a fin de presentar de manera más convincente su postura a los líderes mundiales".

Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.