"Medios 'hegemónicos' trabajan a favor de EEUU en caso Assange"

"Los medios hegemónicos han hecho una cobertura poco seria. Se ha dado prioridad a otras cosas que no son de fondo, la estadía de Assange en la embajada, si era buen huésped o no, cosas que son totalmente irrelevantes. Los medios, sea por acción o por omisión, al final están actuando a favor de EEUU", dijo a esta agencia Fidel Narváez, quien fue cónsul de Ecuador en Londres en el periodo de 2011-2017.

Assange fue despojado el 11 de abril del asilo que le proporcionaba Ecuador en su embajada en el Reino Unido y detenido por la policía británica por violar las condiciones de su libertad cautelar en 2012.

Su detención se produjo también debido a que EEUU presentó el mismo día una solicitud de extradición para juzgar al ciberactivista australiano por una presunta comisión de delitos de intrusión informática.

Este 2 de abril se inició la audiencia por la extradición de Assange a EEUU para ser juzgado por las filtraciones de su portal WikiLeaks.

Durante la audiencia, el activista dijo que no deseaba ser entregado por "haber hecho un periodismo que ha ganado muchos premios y ha protegido a muchas personas".

Assange fue condenado por el tribunal de Magistrados de Westminster a 50 semanas de prisión por burlar las condiciones de su libertad en junio de 2012.

Por su parte, Amauri Chamorro, quien es experto en comunicación política ecuatoriano y ha asesorado a gobiernos y partidos de izquierda en América Latina y el Caribe, dijo a Sputnik que los medios "hegemónicos" pretenden decir que Assange no es un periodista sino que un hacker para "desmoralizar sus logros".

"Los medios están actuando descaradamente en pro de EEUU y Inglaterra, para lograr justificar un crimen de lesa humanidad, que es agarrar a un periodista y condenarlo a muerte por hacer un trabajo de periodismo. Quieren hacer creer que hizo espionaje para poder condenarlo, porque la Constitución de EEUU asegura el trabajo de él como periodista", agregó.

Muestra de poder

El magíster en Estudios Latinoamericanos y licenciado en sociología y ciencias políticas ecuatoriano David Chávez dijo a Sputnik que EEUU utiliza el juicio contra Assange para mostrar su hegemonía militar, ya que se siente amenazado por el poder que tienen Rusia y China.

"El juicio contra Assange es un acto de fuerza que realiza EEUU para mostrar que aún tiene influencia en el mundo y que puede poner en orden a quienes traten de ir en su contra; lo que está haciendo EEUU es mostrar su hegemonía militar y política al sentirse amenazado por el poder que van adquiriendo Rusia y China", dijo el analista.

Chávez, quien es docente de las carreras de Sociología y Política de la Universidad Central de Ecuador y ha publicado varios artículos en la Revista de Ciencias Sociales y en Malaidea, dijo lo de Assange se convierte en un pretexto para dar un "golpe de fuerza" por parte de EEUU.

Futuro del periodismo

Narváez y Chamarro dijeron que la decisión que se tome en el juicio contra Assange sentará un precedente para la libertad de expresión y para el periodismo.

"Es tan importante lo que se decida en este juicio no sólo para el destino del periodista Assange sino porque sentará un precedente para la libertad de expresión y para cualquier periodista del mundo; EEUU quiere extraditar a una persona que no es estadounidense, que no ha publicado en ese país, simplemente porque a ellos no le gusta lo que él ha escrito", dijo Narváez.

"Lamentablemente a Julian Assange no lo protegen ni los estados ni los gobiernos, los únicos que lo protegemos somos la sociedad civil", agregó.

Los cargos por los que se lo acusan son un "puente o entrada" para cargarle muchos años más por espionaje o seguridad nacional, dijo Narváez.

Por su parte, Chamorro afirmó que en caso de que Estados Unidos gane el juicio contra el ciberactivista Julian Assange y logre su extradición, el periodismo independiente estaría en peligro.

"Tenemos que tener claro que Assange es un héroe de verdad, de carne y hueso que está dispuesto a enfrentarse a todos los atropellos cometidos por los poderes hegemónicos", aseguró.

Como WikiLeaks ha rechazado esa hegemonía y ha entregado información "contrastada y veraz" sobre cómo EEUU y Europa han actuado contra decenas de países en el mundo, quieren atacar a Assange, aseveró Chamorro.

Por su parte, el doctor en Historia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales ecuatoriano Juan Paz y Miño dijo que en este tema "está en juego el derecho de los países a conocer las acciones que contra ellos planifican o ejecutan especialmente las potencias capitalistas".

Paz y Miño, decano desde 2017 de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica Equinoccial en Ecuador y autor de más de 50 libros, señaló que la vida del ciberactivista es lo que está en juego en la audiencia de este jueves, ya que si lo extraditan, Assange podría recibir la pena de muerte.

Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en junio de 2012 tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.

El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos sobre las guerras de EEUU en Irak y Afganistán, así como cientos de miles de cables diplomáticos, entre otros secretos de Estado.

Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto.