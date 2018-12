El intercambio comercial entre Rusia y la UE podría crecer un 20% al cierre de 2018

Frank Schauff, director general de la Asociación de Empresas Europeas, declaró a Spútnik: "Es posible que alguna pequeña empresa haya cerrado sus oficinas, pero lo hizo por razones económicas y no como consecuencia de las sanciones."

"Si hablamos de la gran empresa, no tengo conocimiento de que alguna de ellas tenga previsto abandonar el mercado ruso", afirmó Schauff.

Las actuales sanciones no son coordinadas con las autoridades europeas. Repercuten de forma negativa en la dinámica de las inversiones extranjeras directas. Es importante que la UE haya activado la llamada 'ley de bloqueo' para evitar los efectos de las sanciones. La desdolarización en Rusia puede tener sentido. Según el director de Digital Sevilla, Luis Villanueva, gracias a los debates que se producen en la UE, esta puede ser cada vez más independiente de EEUU.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentando la situación en Venezuela, declaró que Caracas se convirtió en objeto de agresión de Estados Unidos. Enfatizó que cualquier proceso político, económico y humanitario debe ser llevado a cabo por el pueblo del país. El presidente, Nicolás Maduro, denunció que EEUU está entrenando a mercenarios en Colombia y aseguró que el complot estaría dirigido por el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton.

En otro orden, el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, declaró: "Hasta que no se modifiquen las cláusulas del Reglamento de la PACE y no se revoquen las normas que permiten privar del derecho de voto a las delegaciones nacionales, no tenemos fundamentos para retornar a esa organización y, menos aún, para financiarla." Previamente había apuntado que la PACE se convirtió en rehén de los radicales extremos que representan a los países bálticos, Polonia y Ucrania.

Destacamos también que, el Ministerio de Defensa del Reino Unido está retornando a la estrategia militar de combatir las amenazas de Rusia, y que no aplicaba desde los tiempos de la Guerra Fría. Reanudará su labor la unidad especial de seguimiento de las amenazas de los países hostiles, entre ellos Irán, China y Rusia. El Reino Unido está retornando a las tradiciones de su política de confrontación con Rusia. Es un rudimento de la mentalidad anterior, de la que no pueden renunciar en Londres.

