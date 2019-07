Pedro Sánchez, primer político español en fallar dos investiduras

Ahora empieza la cuenta atrás de dos meses para la disolución de las Cortes, aunque Podemos está dispuesto a seguir negociando para evitar elecciones.

Sánchez aseguró en su discurso que "nunca hubo problemas de programa que impidiesen el acuerdo" y amplió:

"El lunes el señor Iglesias dijo que si no llegaba a un acuerdo como él exigía, le diría a él si para ser presidente del gobierno tengo que renunciar a mis principios, si tengo que formar un gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país, entonces, Vd. está en lo cierto".

Pedro Sánchez explicó que ha renunciado "a cosas muy valiosas" para él antes que renunciar a sus convicciones.

"Si Vd. me obliga a elegir entre la presidencia del gobierno de España que no serviría a España o viene optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda: elijo mis convicciones", sostuvo.

En tanto, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, explicó que el PSOE no ha respondido oficialmente a la última oferta para salvar la investidura que ha hecho durante el debate el líder del partido morado, Pablo Iglesias, pero, aun así, subrayó que su formación sigue con la mano tendida porque ve margen para un acuerdo antes del 23 de septiembre si el candidato socialista deja de poner excusas, impedimentos y problemas.

En las primeras declaraciones tras perder la votación de investidura, Sánchez ha defendido volver a hablar con PP, Ciudadanos y Podemos para evitar una nueva convocatoria de elecciones. Con este fracaso Sánchez se convierte en el primer político español en fallar dos investiduras.

Mientras tanto, Ricardo Rosselló renunció a su cargo de gobernador de Puerto Rico, tras varios días de masivas protestas que exigían esta dimisión:

"He tomado la siguiente decisión: les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador el viernes, 2 de agosto de 2019 a las 5 de la tarde para que esta decisión sirva como un llamamiento a la reconciliación ciudadana que tanto necesitamos para seguir adelante".

Acorralado por una ola de protestas tras filtrarse un chat en el que hace comentarios homófobos y misóginos, el gobernador saliente dijo que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, se hará cargo de la gobernación de manera interina.

En otro orden de cosas, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, destacó los lazos de amistad que unen a los pueblos de Venezuela y Colombia:

"Juntos, colombianos y venezolanos, tenemos que buscar en el siglo XXI nuestro destino común de independencia, de justicia, de solidaridad, de paz. Juntos, Colombia y Venezuela, tenemos que retomar el camino de Bolívar".

Maduro pidió, además, a los militares colombianos unir fuerzas a favor de la paz e independencia y contra los ataques de Estados Unidos.

Estos y otros temas en '500 millones'.